Алкоголизм — бич общества. от которого страдают миллионы людей по всему миру. Что представляет собой это заболевание, чем характеризуется и как его избежать?

Алкоголизм – заболевание, характеризующееся психической и физической зависимостью от напитков с содержанием этанола. Их употребление становится жизненно необходимым, так как снижает психическое напряжение и улучшает плохое самочувствие, которое возникает именно из-за отказа или длительного неупотребления алкоголя.

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Влияние алкоголя на человека

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Вследствие злоупотребления алкоголем, деградирует личность и развиваются характерные патологии печени, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Также из-за ухудшения общего состояния организма страдают легкие, что приводит к развитию туберкулеза. Алкоголизм приводит к деградации, нарушению когнитивных способностей и снижению интеллекта.

Среди расстройств, развивающихся на фоне употребления психоактивных веществ, алкоголизм занимает первое место в мире. Согласно данным с сайта ВОЗ, каждый год от него умирает более 3,3 млн человек, что составляет 6% от всех смертей. По словам Тедроса Гебрейесуса – генерального директора ВОЗ, алкоголизм – серьезная угроза для развития здоровых обществ, с которой нужно активно бороться.

Почти треть всех смертей на фоне алкогольной зависимости происходят из-за травм, полученных в дорожно-транспортных происшествиях, 21% - в результате проблем с желудочно-кишечным трактом, 19% - из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а остальные – по причине психических расстройств, инфекционных и раковых заболеваний и др.

Традиционно употребление алкоголя больше характерно для мужчин – они пьют чаще и больше, чем женщины, поэтому вероятность развития алкоголизма у них значительно выше. Из-за различий в ДНК, мужской организм гораздо слабее прикрывает неблагоприятные рецессивные признаки, чем женский.

Почему некоторые люди больше, а другие меньше склонны к алкоголизму?

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Генетика играет важную роль и оказывает сильное влияние на то, с какой скоростью повреждаются обменные процессы. Если работа генов, отвечающих за метаболизм алкоголя, нарушена, то организму будет тяжелее регулировать обменные процессы. Это увеличивает риски развития алкоголизма и связанных с ним заболеваний, например, туберкулеза.

О предрасположенности определенных людей к алкоголизму можно судить, исходя из статистики:

60% становятся алкоголиками по наследственному фактору, 25% - из-за индивидуальных особенностей, 15% - по социальным факторам.

Дети алкоголиков склонны не только к алкогольной, но и наркотической зависимости.

Алкоголизмом чаще страдают люди с 3 группой крови, а также те, у кого в организме вырабатывается большое количество алкогольдегидрагеназа – фермента, катализирующего окисление спиртов.

Чем больше случаев алкогольной зависимости в семье, тем выше шанс ее развития у детей.

При алкогольной зависимости формируется потребность в веществах, идентичных по своему составу веществам, содержащимся в самом организме или тем, которые задействованы в метаболических процессах.

Повышенная концентрация этих веществ оказывает токсичное воздействие, а также нарушает естественный обмен ферментов. Именно поэтому, перестав употреблять на некоторое время спиртное, алкоголик чувствует дискомфорт и его физическое состояние ухудшается. Во избежание таких симптомов, ему приходится восстанавливать баланс ферментов, употребляя очередную порцию алкоголя.

Расовая принадлежность также играет роль при формировании алкогольной зависимости. Например, у коренного населения Европы метаболизм нарушается гораздо медленнее, чем у славян, проживающих на территории России. Генофонд северных, восточных азиатских народов и американских индейцев более предрасположен к развитию алкоголизма.

Какие факторы способствуют алкоголизму?

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Поспособствовать в развитии алкоголизма могут следующие факторы:

Бытовая неприспособленность, проблемы в личной жизни, на работе.

Социальное неблагополучие, круг общения, друзья с аналогичной зависимостью.

Депрессия, различные психологические расстройства.

Регулярный прием алкоголя провоцирует различные психогенные факторы. Основное, на что следует ориентироваться в подобной ситуации - то, как часто человек употребляет и в каком окружении это происходит.

Как протекает женский алкоголизм?

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Алкогольная зависимость у женщин значительно отличается от мужской, поэтому в реабилитационный период врачи с осторожностью подходят к выбору методики лечения. Чтобы избавиться от алкоголизма, в первую очередь необходимо сформировать психогенные факторы, оказывающие влияние на создание правильного микросоциума. Проще говоря, женщине необходимо исключить провоцирующие факторы и постараться создать полноценную ячейку общества – семью.

Утверждение, что женский алкоголизм тяжелее мужского и развивается значительно быстрее – миф. Специфичность женского генофонда заключается в том, что он маскирует рецессивные признаки, затрудняет развитие всех типов зависимостей, также и алкогольной.

Скорее всего, это является причиной того, что доля женщин, страдающих алкоголизмом, относительно невелика. Однако, согласно последним исследованиям, количество зависимых женщин становится все больше в процентном соотношении.

Симптомы алкоголизма

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Алкоголь оказывает влияние на определенные системы и структуры мозга, что приводит к синдрому зависимости. Этот симптом является основным признаком алкоголизма. Не пьянство как таковое, а проблемы на работе, разлад в семейных отношениях и другие социальные дисфункции оказывают наибольшее негативное влияние.

Чем отличается алкоголик от выпивающего?

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Главный признак алкогольной зависимости – человек не может расслабиться без спиртного и потребность в нем постоянно растет. В стрессовых ситуациях он может мотивировать себя чем угодно. Первичное влечение формируется в связи с месячным биологическим ритмом, который помогает организму ассимилироваться в новых условиях.

Употребляя алкоголь на протяжении месяца, у человека меняется скорость метаболических процессов и скорость синтеза ферментов. Зачастую такие изменения провоцируют запой – продолжительное употребление алкоголя, которое практически невозможно контролировать как самому пьющему, так и окружающим.

Признаки изменения личности

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Когда зависимый в течение определенного времени не употребляет алкоголь, организм вызывает ответную реакцию, выражающуюся в раздражительности, нервозности, ухудшенном самочувствии.

По мере того, как алкоголизм прогрессирует, человеку становится труднее сохранять над собой контроль и регулировать объем выпитого спиртного. Со временем начинают развиваться эмоциональные проблемы, изменяться поведение. На время опьянения больной начинает терять память.

Помочь вывести больного из запоя может психологическая поддержка близких и друзей, но если алкоголизм продолжает прогрессировать, единственным решением проблемы станет медикаментозное лечение.

Алкогольные психозы

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Делирий или алкогольный психоз – состояние зависимого на 3-5 день после отказа от алкоголя. Болезненные симптомы, такие как: бессонница, отсутствие аппетита, тремор и др. приводят к серьезным психическим нарушениям.

Больной видит видения, слышит голоса, им овладевают навязчивые идеи. Видения очень реалистичные и яркие, зачастую пугающие. Они актуальны для больного и полностью контролируют его поведение.

Алкогольные галлюцинозы

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Развивающиеся на фоне прогрессирующей алкогольной зависимости галлюцинации нарушают восприятие человека. Зрительные, осязательные и слуховые чувства работают неправильно, что приводит к повышенной нервозности и обеспокоенности больного. Этот симптом становится хроническим или перерастает в более тяжелую форму – делирий.

Бредовые психозы

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Самая тяжелая стадия развития алкогольной зависимости – бредовый психоз, который проявляется у пациентов с нестабильной психикой ближе к психическому расстройству.

Бредовый психоз крайне опасен и крайне трудно лечится. Одно из таких отклонений – бред ревности, когда любое действие на уровне абсурда трактуется больным как измена.

Алкогольные энцефалопатии

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Причиной алкогольных энцефалопатий становятся повреждения структуры мозга. Из этого следует нарушение мыслительных способностей, ухудшение интеллекта, слабоумие и иногда не столь выразительные, но хронические психозы.

Патологическое опьянение

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Количество употребленного алкоголя при патологическом опьянении не играет роли. При этом симптоме больной становится значительно агрессивнее, теряет над собой контроль, может неосознанно перемещаться в пространстве.

После того, как эффект патологического опьянения проходит, человек ничего не помнит. На фоне этого формируются сумеречные состояния. Симптом присущ лицам с пограничным психическим состоянием.

Патогенез алкоголизма

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Главной причиной прогрессирования алкогольной зависимости является нарушение метаболизма – обменных процессов. Это обусловлено длительным употреблением психоактивного вещества, содержащегося в алкоголе – этанола.

Этанол задействован в обменных процессах и оказывает на них крайне негативный эффект. Это вещество препятствует выработке важных для работы организма веществ, например, катехоламинов и т.д. Такие влияние этанола вызывает не только привязанность к алкоголю, но и повышает риски пристраститься к другим психоактивным веществам.

Содержащийся в спиртном этил – необходимое вещество, которое организм самостоятельно вырабатывает в небольших количествах. Длительное и регулярное употребление алкоголя вызывает биохимический дефект, который нарушает естественный алкогольный баланс в организме.

Алкоголь усваивается в три условных этапа:

Употребление алкоголя.

Выработка ацетальдегида – сосудистого яда.

Усвоение алкоголя, прием его организмом.

Для обыкновенного человека первые два этапа протекают быстро и незаметно. Больные, страдающие алкогольной зависимостью, из-за нарушения метаболизма и других процессов, тяжелее переносят вторую фазу. Больной ощущает дискомфорт, его физическое состояние ухудшается относительно тому, насколько сильно нарушена выработка ацетальдегида.

Больной чувствует себя лучше только тогда, когда снижается концентрация сосудистого яда в его организме. Это можно осуществить двумя методами:

Изменить концентрацию итогового продукта. Чтобы повлиять на организм больного необходимо медикаментозное лечение.

Изменить концентрацию первичного продукта. Чтобы компенсировать излишки ацетальдегида нужно принять дополнительную дозу спиртного – похмелиться.

Для страдающих алкоголизмом наиболее предпочтительный вариант – второй. Однако, человек попадает в замкнутый круг: приняв новую дозу алкоголя, его биохимические процессы приходят в норму, состояние улучшается, но только до того момента, пока организм не перерабатывает очередное поступление спиртного, вследствие чего опять выделяется чрезмерное количество сосудистого яда.

Эти процессы приводят к тому, что дозу алкоголя постоянно приходится увеличивать, вместе с чем ухудшается болезненное состояние при неупотреблении алкоголя.

Повлиять на патогенез может сильное психологическое воздействие или медицинская помощь. Если этого не сделать, организм будет и дальше требовать алкоголь. Заканчивается это всегда печально, нередко смертью.

Признаки алкоголизма

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Как предупредить развитие этой болезни, убивающей миллионы людей? Пристрастие к алкоголю в большинстве случаев начинается с обыкновенных застолий. По признакам алкоголизма можно различить бытовое пьянство – порок и алкогольную зависимость – заболевание.

Первый признак, по которому можно определить эту патологию – устойчивое влечение к спиртному. Оно не только определяется на ранних стадиях, но и является стойким признаком на протяжении всей болезни. При этом, влечение к алкоголю не появляется в один момент, а развивается на протяжении определенного времени. Алкоголики зачастую не признают свою зависимость, оправдывая свое поведение традициями, каким-либо поводом, эмоциональным напряжением, стрессом или наоборот – радостью, желанием отпраздновать что-либо.

Пристрастие к спиртному определяется по изменению психологии больного. Он оживляется, становится возбужденным и радостным при упоминании спиртного и подготовке к выпивке. Все его состояние, мимика и чувства говорят о том, что предстоящее событие крайне важно для его.

Когда что-либо мешает употреблению алкоголя, его поведение прямо пропорционально меняется – он становится раздражительным, упорно отстаивает свои права, несмотря на предупреждения со стороны родных. Разговоры о проблеме неприятны для алкоголиков и зачастую заканчиваются семейными ссорами и нередко бытовым насилием.

Пьющий, в отличие от алкоголика знает меру, способен себя контролировать и вовремя определить ситуацию, в которой его увлечение алкоголем перешло границу. Здоровый человек не станет вступать в полемику, а сделает для себя выводы на будущее.

Второй признак алкоголизма – потеря контроля, отсутствие чувства меры. Как и патологическое влечение, этот симптом возникает на начальном этапе алкоголизма и следует за алкоголиком на протяжении всей болезни. Человек больше не может контролировать количество употребляемого алкоголя, ему становится труднее придерживаться определенной нормы.

Возможно, он обещает своим близким или себе не переусердствовать и знать границу, но после некоторого количества алкоголя он полностью теряет контроль над процессом и уже не придерживается данных обещаний. Алкогольное опьянение вызывает эффект вторичного влечения, которое, в отличие от первичного, нельзя побороть силой воли. Оно проходит интенсивней и имеет более серьезные последствия.

Третий признак алкогольной зависимости – больной теряет рвотный рефлекс. Этот симптом наиболее важный, так как определить его легче всего. Если влечение к алкоголю и потерю контроля у больного можно по каким-либо причинам не распознать, то утрата рвотного рефлекса – объективный признак.

На любое негативное воздействие со стороны организм отвечает защитным рефлексом. Большие дозы алкоголя токсичны для здорового человека, поэтому повышенное количество алкогольного яда организм отторгает, вызывая рвотный рефлекс. До тех пор, пока работает эта ответная реакция, будет работать и защита от токсичных веществ, содержащихся в алкоголе.

Чем больше человек напивается и вызывает этот защитный рефлекс, тем более он притупляется. Алкоголик со стажем может напиться до потери сознания, но тошнить его все равно не будет. Отсутствие рвотного рефлекса со 100% вероятностью говорит о наличии алкогольной зависимости.

Четвертый признак, присущий алкоголикам – увеличение переносимости алкоголя. У тех людей, которые регулярно употребляют алкоголь в больших количествах, формируется толерантность – способность переносить увеличивающееся количество спиртного.

Таким образом, чем чаще алкоголик пьет, там быстрее его организм «привыкает» к алкогольным перегрузкам. При увеличении переносимости растут не только показатели объема спиртного, которое больной может употребить, но и оказываемый этой дозой на него эффект.

Регулярное пьянство приводит к тому, что организм адаптируется к определенному количеству поступающего этанола и он уже не оказывает должный эффект. Рост толерантности приводит к тому, что то количество алкоголя, которое при обыкновенном пьянстве вызывало бы сильное опьянение со рвотным рефлексом, на данном этапе будет оказывать минимальный опьяняющий эффект.

Бытовое пьянство характеризуется эпизодическим употреблением спиртного, вызванного не столько желаем, сколько ситуацией и обстоятельствами. При развитии алкогольной зависимости нерегулярные пьянки приобретают систематический характер.

В определении этого признака стоит быть внимательным, так как существует миф, что систематическое употребление алкоголя – когда человек пьет каждый день. Однако, такая часта присуща второму этапу, а на начальной стадии вырабатывается строгая регулярность употребления алкоголя, и не обязательно, что это будет каждодневно.

Как и потеря рвотной реакции, систематический алкоголизм, в процессе которого больной не ощущает дискомфорта, является признаком утраты чувствительности. Постоянно нахождение алкоголя в организме здорового человека будут вызывать определенные патологии и симптомы, которые принудят отказаться от алкоголя и тем самым прекратить его негативное воздействие. Люди, регулярно употребляющие спиртное, находятся на пороге алкогольной зависимости.

Проведите самопроверку и честно ответьте самому себе не следующий вопрос: «Как часто за последние три месяца я пил и по каким причинам?». Если проблема есть, важно как можно раньше уделять ей внимание, так как отказаться от алкоголя значительно легче пока его употребление не вошло в привычку. В ситуации, когда это не получается сделать самостоятельно, не стесняйтесь и обращайтесь к специалистам.

Разновидности и этапы развития алкоголизма

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Существует три стадии алкогольной зависимости

Первая стадия – предклиническая. На этом этапе главный признак проблем – предположение о наличии наркологических проблем. Психологическая поддержка семьи и активная жизнедеятельность помогут компенсировать негативное воздействие без медицинского вмешательства.

При первой стадии человек не употребляет алкоголь на постоянной основе. Возможны случаи псевдозапоя – ситуации, когда теряется чувство меры. Степень переносимости спиртного при этом растет, а опьянение несет преимущественное положительные эмоции.

Увлеченность алкоголем в это время некритична и своевременная помощь, положительное влияние близкого окружения способно повлиять на человека и заставить его обратить внимание на проблему.

Самочувствие и умственные способности остаются примерно на том же уровне, ввиду того, что нарушения ферментации некритичны и организм катализирует токсичные вещества. Наркологическая помощь на начальной стадии требуется в исключительных ситуациях.

Вторая стадия алкоголизма – развитие физической зависимости. На этом этапе организм адаптируется к воздействию алкоголя, вследствие чего нарушается биохимический баланс и человеку необходимо его восстанавливать при помощи постоянного употребления спиртного.

Частота приема алкогольных напитков возрастает, что приводит к социальным проблемам: ссоры в семье, конфликты на работе. Физическое состояние и умственные способности при этом значительно не ухудшаются.

Симптом утраты количественного контроля приводит к тому, что легкое возбуждение и приподнятое настроение при опьянении переходят в заторможенность и агрессивность. Во время второго этапа серьезным изменениям подвергается личность.

В трезвом и похмельном состоянии больному присуща чрезмерная нервозность, беспричинные перепады настроения, обостренные эмоциональные реакции. Так как в это время возникает угроза семейного разлада, алкоголик обращается за помощью к врачу в основном, чтобы сохранить свое окружение.

Психологический момент, конкретно – борьба мотивов, может сыграть серьезную роль в отказе от спиртного. Это состояние, когда больной осознает, что от его решения зависит будущее работы, семьи и т.д. Увлеченность алкоголем сильно возрастает в преддверии запоя и снижается после принятия спиртного.

Социальная приспособленность больного на второй стадии остается в норме – он принимает участие в семейных делах, работает, адекватно оценивает свое поведение в трезвом состоянии и при должном влиянии со стороны может отказаться от употребления алкоголя.

На этом этапе ферментные системы организма подвергаются чрезмерной нагрузке, что формирует признаки отмены алкоголя. Чтобы их компенсировать, больному приходится употреблять дополнительную дозу спиртного. Поэтому наиболее частое проявление пьянства на этой стадии – продолжительный запой.

Третья стадия характеризуется деградацией. Вследствие того, что алкоголик больше не может держать ситуацию под контролем, он лишается семьи, работы. Употребление алкоголя становится систематическим со сменяющейся интенсивностью. На третьем этапе алкоголизма повышается уровень охваченности влечением и этанол становится незаменимым в процессе ферментации.

За время алкогольной зависимости человек употребляет большое количество спиртного, поэтому уровень толерантности к третьей стадии значительно снижается. Типичная картина опьянения при этом включает в основном заторможенность. Борьба мотивов полностью теряет смысл, и не оказывает влияние на принятие решений.

Содержащиеся в составе алкоголя токсины вызывают не только сбои в метаболизме, но и нарушает работу конкретных органов и систем. Значительно ухудшаются умственные способности и возникают соматические нарушения.

Личность больного кардинально меняется: развивается энцефалопатия, слабоумие, полинейропатия, также снижается уровень физической выносливости, что приводит к неформальной инвалидности. Неформальной она является потому, что, несмотря на снижение уровня трудоспособности, алкоголики практически никогда не обращаются к врачу.

Влечение к алкоголю на всех трех стадиях визуально представляет собой синусоиду. Определив относительную линию здоровья, можно понаблюдать, как с усугублением болезни падает уровень биологического ритма.

У мужчин и женщин стадии алкоголизма отличаются

На первой стадии больной находится в подконтрольном состоянии, на которое можно психологически влиять. На него могут оказывать воздействие члены семьи, друзья, коллеги, вследствие чего он с высокой вероятностью откажется от своей привычки. В зависимости от социального фактора, женщины переживают этот этап успешнее, чем мужчины.

На второй стадии, чтобы прервать алкогольный эпизод, помимо психологического воздействия необходимо медикаментозное вмешательство. Этот более опасен для женщин, так как они склонны скрывать свое пристрастие и употребляют спиртное в одиночку.

На третьей стадии алкоголизма, когда спиртное становится жизненно необходимым для организма, гендерные различия отсутствуют.

Какие осложнения вызывает алкоголизм?

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Продолжительная интоксикация оказывает непоправимый вред нервной системе. Например, выход из запоя может сопровождаться делирием – так называемой белой горячкой. Кроме этого, нередко дает о себе знать депрессия, состояние бреда, также появляются галлюцинации и развивается эпилепсия. В отличие от алкогольного делирия, который является следствием выхода из запоя, эти патологии могут проявляться в фоновом режиме.

Налицо деградация личности, сужение круга интересов, нарушение когнитивных и умственных способностей. Социальные проблемы, вызванные распадом семью, отсутствием постоянной работы приводят к беспорядочной половой жизни, и как следствие – венерическим заболеваниям, дестабилизации иммунной системы.

При продолжительном злоупотреблении алкоголем страдают самые незащищенные системы и органы: печень, сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт. Поражающие их заболевания развиваются с самого начала употребления спиртного и чаще присущи женщинам.

Нередко они перерастают в хроническую стадию, после чего вылечить их возможно только в больничных условиях. Степень их развития и то, насколько они поддаются лечению, зависит от стадии алкоголизма. Кроме стандартных для алкоголизма патологий значительно возрастают риски онкологических заболеваний.

На 2-3 стадиях у многих больных возникает алкогольная полинейропатия. В первую очередь изменениям подвергаются ноги – ослабевают мышцы, появляется онемение. При полинейропатии развивается атрофия конечностей, возникает расстройство поверхностной чувствительности.

Запущенный алкоголизм может привести к энцефалопатии. Вследствие повреждения мозга снижается концентрация, ухудшается память, повышается утомляемость, часто кружится и болит голова. К клинической картине также относятся следующие симптомы: заторможенное мышление, сонливость в дневное время, трудность произношения некоторых слов и др.

Состояние алкогольного опьянения в целом подвергает человека риску получения физических травм, поэтому больные, регулярно попадают в опасные для жизни ситуации.

Еще одна явная проблема – склонность страдающих алкогольной зависимостью к бытовому насилию. По статистике, 75% арестованных за убийство находятся в состоянии алкогольного опьянения, 77% лиц, совершивших насильственные преступления в отношении членов своей семьи, часто употребляют алкоголь, а согласно опросу, проведенному российским Государственным научно-исследовательским институтом семьи и воспитания, 29% детей, страдающих от насилия в семье, подвергаются ему именно со стороны пьющих родственников.

Как диагностируется алкоголизм?

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При определении диагноза, специалисты ориентируются на соответствующий анамнез. Разговор ведется не только с больным, но и его семьей или друзьями, которые каким-либо образом , скорее всего, неосознанно способствуют развитию его алкогольной зависимости.

Сбор анамнеза осуществляется по опроснику CAGE. В его ходе перед пациентом ставятся несколько вопросов:

Задумывались ли вы о том, что нужно меньше пить?

Раздражало ли вас, когда окружающие указывали на вашу проблему?

Чувствовали ли вы вину из-за чрезмерного употребления спиртного?

Хотелось ли вам выпить на следующе утро после употребления алкоголя?

Положительный ответ на три из четырех этих вопросов свидетельствует о том, что употребление алкоголя стало систематическим. Если человек отвечает «Да» на все четыре вопроса, то ему ставят диагноз «алкоголизм». Между злоупотребляющим и алкоголиком существует различие – во втором случае присутствует синдром зависимости.

Кроме опроса по CAGE могут браться лабораторные пробы и проводиться тесты на определенные наркотические вещества. В наркодиспансерах определяется наличие в крови CDT – индикатора хронического злоупотребления спиртным.

Концентрация CDT растет при употреблении от 40 г алкоголя на протяжении 10-15 дней. Показатель этого маркера при алкоголизме – больше 1,6 %. Это исследование помогает не только определить степень тяжести заболевания, но и проверить эффективность лечения.

Обыкновенные алкоголики не проходят лабораторные анализы. Этот метод требуется в крайних случаях, например, если больной кроме алкоголя злоупотребляет другими наркотическими веществами. Для пациентов с психическими расстройствами предусмотрена дифференциальная диагностика.

Суть этой процедуры заключается в том, что при проверке исключаются не подходящие по каким-либо факторам заболевания с похожими симптомами, что помогает по итогу сузить диагноз до единственно точной болезни.

Как лечится алкоголизм?

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В условиях современной медицины, лечится не сам алкоголизм, а его последствия. Зачастую для этого используются методы психогенного влияния, которые, однако, не снижают уровень стресса. Чтобы избавиться от напряжения, врачи применяют гипноз, но и его действие краткосрочно.

Цель медикаментозного лечение – также исправить последствия злоупотребления спиртным. Больной принимает препараты, регулирующие химические реакции, связанные с эмоциональной активностью.

Такой метод реабилитации также имеет свои недостатки – его последствиями является снижение ухудшение трудоспособности и нарушение стабильности внутренней среды. Из-за этого лечение препаратами не является оптимальным методом избавления от алкогольной зависимости.

Чтобы избавиться от алкоголизма, необходимо продуманно комбинировать некоторые методики и строго следовать принципам лечения.

Можно ли самостоятельно избавиться от зависимости?

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В стандартных условиях зависимость, появившаяся по итогу злоупотребления алкоголем, может лечиться без посторонней помощи. Главное условие для этого – наличие соответствующего окружения, которое будет поддерживать больного в его борьбе, а также определенный уровень ответственности – обязательства на работе, необходимость обеспечения семью и т.д.

Однако, при этом потребность в алкоголе будет сохраняться и это в определенной мере скажется на самочувствии больного и его отношениях с близкими.

Можно ли заставить алкоголика лечиться?

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Особенность лечения алкоголизма – оно должно осуществлять на добровольной основе. Существует стереотип, что все алкоголики не хотят лечиться, но по правде это не так. Многие из них хотят (именно хотят, а не соглашаются) избавиться от своей зависимости, но это желание имеет непостоянный характер.

Успех лечения зависит от того, как сильно пациент хочет вылечиться. Для этого осуществляется психокоррекция, а конкретно – гипноз. Эта методика не всегда способна повлиять на желание алкоголика лечиться, к тому же он действует не на всех.

Более серьезный метод по сохранению мотивации больного – медикаментозное вмешательство. Чтоб эффект оказался положительным, лечащий врач должен изучить индивидуальный биоритм человека и уметь сохранять в процессе лечения ферментные системы ненапряженными.

По каким принципам лечится алкоголизм?

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Комплексный подход. Психологические проблемы – не единственное с чем сталкиваются алкоголики. На фоне длительного употребления спиртного проявляются болезни внутренних органов. На эти нарушения организм реагирует более остро, поэтому пациенту требуется не только наркологическое лечение, но и помощь терапевта, а также психиатра.

Индивидуальный подход. У тех больных, которые самостоятельно обращаются за медицинской помощью зачастую низкий уровень соматических нарушений, поэтому лечение происходит не в стационаре, а на дому. Только такие условия позволят выстроить оптимальный вектор индивидуальной реабилитации. При этом будет учитываться не только физическое состояние пациента, но и обстановка в которой он находится.

На врачах лежит ответственная задача – выбрать подходящий метод лечения с учетом индивидуальности особенностей психики больного, биологического ритма, а также возможностей в его конкретных обстоятельствах.

Госпитализируют алкоголиков в редких случаях – синдроме отмены, интоксикации и т.д. За исключением этих ситуаций, содержание алкоголика в стационаре нецелесообразно – вернувшись из искусственных условий в привычную домашнюю обстановку он скорее всего снова начнет употреблять алкоголь. Это происходит потому, что дефицит не восполняется никакими способами, кроме спиртного.

Создание комфортных соматических и психологических условий. Еще один миф – зависимым от алкоголя требуется сила воли, чтоб отказаться от него. Пересиливая себя, делая то, что не хочется, больной осуществляет своеобразный акт насилия над собой. При этом состоянии остается борьба мотивов, продолжают возникать навязчивые мысли.

Постоянное нахождение в напряжении и стрессе может привести к развитию компульсии – навязчивого поведения. Этот симптом характеризуется периодически возникающими навязчивыми ритуалами: мытье рук, переедание, проверка электрических приборов, упорядочивание предметов.

Наиболее эффективное решение при лечении зависимого человека – создать комфортные условия для его нахождения в трезвом состоянии, после чего ему не захочется возвращаться в состояние опьянения. В этих целях медикаментозное лечение комбинируется с немедикаментозной терапией, а также осуществляется контроль над средой, в которой он находится.

Лечение по этой методике преследует две цели:

Минимизировать наркологические проблемы и компенсировать состояние дефицита.

Сформировать новые условия для жизни, окружение и привычки.

Достичь первой цели помогает регулярный прием лекарств на протяжении длительного времени. Комплекс подбирается согласно индивидуальному биологическому ритму человека, поэтому не мешает его привычной жизнедеятельности.

Такое лечение не требует больших финансовых затрат и доступно абсолютно всем. Необходимые для него препараты всегда можно приобрести в любом аптечном пункте.

Для достижения второй цели необходимо сформировать условия, в которых употребление спиртного будет неприятным и даже отвратительным для больного. Чтобы почувствовать, что его жизнь улучшится без алкоголя, человек должен находится в комфортном состоянии, которое ему не захочется покидать.

В достижении этого способно помочь только психогенное воздействие. Оно будет эффективным, когда компенсировано состояние дефицита, разрешены большие проблемы и близкие человека активно помогают ему в борьбе с зависимостью.

На практике такой подход помогает алкоголику стать боле осознанным, поменять жизненные приоритеты и самому убедиться в правильности отказа от спиртного.

Лечение абстинентного синдрома

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Детоксикация не используется как базовый метод лечения алкоголизма, а необходима только при отравлении. Справится с абстинентным синдромом помогают следующие процессы:

Приведение сердечно-сосудистой системы в стабильное состояние.

Сбалансирование кислотности в биологической среде организма.

Выведение токсичных веществ, накопившихся в результате длительного злоупотребления алкоголем.

Прием препаратов, компенсирующих внутренний дефицит.

Как проходит реабилитация в медицинском центре?

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После того как пациент покидает специализированное учреждение, внутренний дефицит начинает накапливаться и дополняется межличностными проблемами, что побуждает снова начать злоупотреблять алкоголем.

Исправить эту ситуацию можно, определив для пациента поддерживающее лечение. В дальнейшем, ассимилировавшись в социуме, найдя подходящий круг общения и работу, чувствуя себя комфортно, бывший алкоголик сформирует для себя новые другие цели. Новая жизнь, привычки, обстоятельства сведут шанс рецидива к минимуму.

Как предупредить алкоголизм?

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Согласно практическому опыту врачей, описанная система лечения алкогольной зависимости дает следующий результат: 9 из 10 пациентов не пьют спиртное в течение года, 8 из 10 – в течение двух лет, 7 из 10 – в течение пяти лет.

При наличии проблем с алкоголем, важно как можно раньше обращаться за помощью к специалистам. От этого будет зависеть степень метаболических расстройств и тяжесть их лечения. Первая стадия зачастую требует психогенного воздействия, при третьей стадии необходимо медикаментозное вмешательство.

Что делать, если у близкого алкогольная зависимость?

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Важную роль в предупреждении и лечении алкоголизма играет окружение пациента. В большинстве ситуаций родственники и друзья алкоголика испытывают негативное влияние его зависимости, но нередки случаи, когда у них присутствуют аналогичные проблемы.

Если от алкоголизма страдают отношения в семье – это явный признак и повод к действию. Не предпринимая никаких усилий со своей стороны, вы допустите усугубление зависимости, от которой крайне тяжело будет избавиться в будущем.

Поймите, по каким причинам больной оправдывает свое пристрастие к спиртному. Самые популярные: негативное влияние пьющих друзей, проблемы в семейных отношениях. Желание расслабиться и др. Если болезнь еще не приобрела форму зависимости, то сильное психологическое влияние с большей вероятностью поможет в решении проблемы.

Одна из распространенных проблем – то, что окружение может долго (даже до самой последней стадии) не замечать алкогольную зависимость. Для них человек кажется полностью здоровым, а его семейные проблемы они связывают с другими причинами. Именно поэтому важно проявлять внимание к своим близким, которые употребляют алкоголь, чтобы при наличии проблемы заранее ее предупредить.

Профилактике также способствует воздействие окружения. Больной в своих действиях напоминает ребенка: пропускает через себя информацию, не отфильтровывая ее. Например, если ребенку говорят, что обманывать плохо, но он регулярно видит, как это делают родители, никаких изменений в нем прослеживаться не будет.

В ситуации с алкоголиками всем членам семьи необходимо действовать так же: показывать положительный пример неупотребления спиртного и развивать доверие и честность в отношениях.

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Информация подготовлена и проверена специалистами:

1. Игумнов Сергей Александрович, доктор медицинских наук, профессор, врач психиатр-нарколог.

2. Коренский Николай Валерьевич, генеральный директор Центра психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс - Mypsyhealth в Москве, врач психиатр-нарколог.