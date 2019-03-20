Топ-100
Logo
  • Срочный вызов на дом
  • +7 (495) 150-53-05
  • Телефон 24/7, анонимно
Дружите с нами:

Центр психического здоровья и анонимной помощи "Mypsyhealth" в Москве

центр психического здоровья
позвоните - мы поможем!

Прейскурант

РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ НА ЯНДЕКС КАРТАХ

Круглосуточно. Анонимно, без постановки на учет. Врачебное и научное сопровождение от лучших специалистов Москвы!

Центр психического здоровья и анонимной помощи - медицинская организация, которая состоит из сети клиник, центров реабилитации и сообществ профессиональных врачей, психологов, консультантов. Оказание качественной анонимной безпостановки на учет медицинской и психологической помощи, в сфере психического здоровья, в Москве и Подмосковье: наркологической помощи, психиатрической помощи, психологической помощи и психотерапии - наши приоритеты.

В Москве и Московской области — оперативно подберём нарколога, психиатра, психотерапевта, психолога, организуем госпитализацию в нашу частную клинику или реабилитационный центр под Ваш запрос и бюджет.

Близкий человек не хочет лечиться? - не проблема: наши опытные психологи-мотиваторы гарантированно убедят его в необходимости лечения и доставят в нашу частную клинику или центр реабилитации.

Центр психического здоровья и анонимной помощи "Mypsyhealth - Майпсихелс" не оставит Вас и Ваших близких в беде: звоните круглосуточно! Мы всегда рады помочь и оказать психиатрическую помощь, наркологическую помощь, психологическую помощь в Москве и Подмосковье!

Чувствуем сердцем, работаем с душой!

Услуги центра "mypsyhealth"

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПСИХОТЕРАПЕВИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЦЕНЫ

ОТЗЫВЫ НА ЯНДЕКС УСЛУГАХ

Звоните сейчас!

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Запись по телефону
Запись
по телефону
Позвоните по номеру
+7 (495) 150-53-05
Краткая консультация
Краткая
консультация
Диспетчер с медицинским
образованием Вас
проконсультирует
Договоренность по услуге
Договоренность
по услуге
Ожидайте звонка
врача, чтобы
договориться о встрече
Оказание услуг
Оказание
услуг
Оказание услуг врача
и оплата на месте

СПЕЦИАЛИСТЫ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА "MYPSYHEALTH"

Психолог в Москве

ПСИХОЛОГ

Решение внутренних проблем

Страх выступлений
Психодиагностика
Навязчивые состояния
Семейные проблемы
Трудности в общении
Безответная любовь
Низкая самооценка
Лидерские навыки
Личностный рост
Детские травмы
Депрессии
Развод

ПОДРОБНЕЕ
Психотерапевт в Москве

ПСИХОТЕРАПЕВТ

Лечение неврозов

Алкогольная зависимость
Зависимость от курения
Стресс в сильной форме
Хроническая усталость
Тревожные состояния
Панические атаки
Анорексия
Булимия
Неврозы
Стрессы
Страхи
Фобии

ПОДРОБНЕЕ
Нарколог в Москве

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

Лечение зависимостей

Наркотическая зависимость
Компьютерная зависимость
Алкогольная зависимость
Любовная зависимость
Табачная зависимость
Азартные игры
Детоксикация
Кодировка

ПОДРОБНЕЕ
Психиатр в Москве

ВРАЧ-ПСИХИАТР

Психические нарушения

СДВГ
Агрессивное поведение
Склонность к суициду
Помощь при суициде
Гиперактивность
Шизофрения
Депрессия
Заикание
Лунатизм
Психозы
Аутизм

ПОДРОБНЕЕ

Лицензии на медицинскую деятельность Центра "Mypsyhealth"

(нажмите на изображение для увеличенного просмотра)

Центр психического здоровья и анонимной помощи в Москве
"Mypsyhealth"
Срочный вызов на дом
Телефон 24/7, анонимно, профессионально, с душой!
+7 (495) 150-53-05

В нашей жизни встречаются разные сложные ситуации, когды мы не знаем, что делать и как на них правильно реагировать.

Высококвалифицированные сотрудники компании "Центр психического здоровья и анонимной попощи "Mypsyhealth - Майпсихелс" готовы Вам помочь в тяжелой жизненной ситуации в Москве и Московской области, круглосуточно и без выходных.

Если Вам нужна психологическая помощь, наркологическая помощь, психотерапия или психиатрическая помощь анонимно и с гарантией результата - позвоните по нашему телефону, не медлите, здоровье - это самое главное, что у нас есть!



СПЕЦИАЛИСТЫ
О НАС
ЦЕНЫ

2020 © Все права защищены. ООО "Профессиональная медицина" Номер лицензии: ЛО-50-01-007268

141406, г. Химки, ул. Пожарского, д. 22