Круглосуточно. Анонимно, без постановки на учет. Врачебное и научное сопровождение от лучших специалистов Москвы!

Центр психического здоровья и анонимной помощи - медицинская организация, которая состоит из сети клиник, центров реабилитации и сообществ профессиональных врачей, психологов, консультантов. Оказание качественной анонимной безпостановки на учет медицинской и психологической помощи, в сфере психического здоровья, в Москве и Подмосковье: наркологической помощи, психиатрической помощи, психологической помощи и психотерапии - наши приоритеты.

В Москве и Московской области — оперативно подберём нарколога, психиатра, психотерапевта, психолога, организуем госпитализацию в нашу частную клинику или реабилитационный центр под Ваш запрос и бюджет.

Близкий человек не хочет лечиться? - не проблема: наши опытные психологи-мотиваторы гарантированно убедят его в необходимости лечения и доставят в нашу частную клинику или центр реабилитации.

Центр психического здоровья и анонимной помощи "Mypsyhealth - Майпсихелс" не оставит Вас и Ваших близких в беде: звоните круглосуточно! Мы всегда рады помочь и оказать психиатрическую помощь, наркологическую помощь, психологическую помощь в Москве и Подмосковье!

Чувствуем сердцем, работаем с душой!