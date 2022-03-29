Говоря про наркозависимость, нужно начать с того, что лечение зависимостей происходит в специализированных клиниках, где врачи помогут справиться с проблемой и не вынесут ее на всеобщее обсуждение. В терапии применяются современные методы и препараты, оказывающие помощь каждому пациенту.

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Оглавление:

1. Болезнь наркомании и причины ее возникновения

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Ошибочно принято считать, что наркоманами становятся только бездомные, распущенные люди или те, кто столкнулся со сложной жизненной ситуацией. Но проблема наркозависимости в России – очень распространенная и может коснуться абсолютно любого человека. Можно иметь хороший достаток, стабильную работу, прекрасные отношения в семье и при этом употреблять наркотики.

Причинами наркомании могут быть различные ситуации, но признаки употребления наркотиков не всегда можно вовремя разглядеть. Многие даже не подозревают, что их близким требуется медицинское лечение. Клиники оказывают стационарное лечение, а также предоставляют услуги по лечению наркомании анонимно. Обсуждая стоимость по лечению наркозависимости цена бывает различной и как правило делится на три сегмента: эконом, комфорт и ВИП.

1.1. Обзор болезни

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Если говорить о наркомании - это разновидность деструктивного поведения, вызванная путем патологического влечения человека к наркотическим психоактивным веществам (ПАВ), чтобы уйти от реальности и временно изменить свое психическое состояние. Наркотические вещества можно употреблять путем глотания, использования инъекций и вдыхания. Употребление ПАВ более 3-х раз вызывает стойкую психическую зависимость.

Долгое употребление ПАВ вызывает физическую зависимость, где эффекта можно достигнуть только при медикаментозной терапии. Цена курса будет зависеть от множества факторов (длительности приема наркотического препарата, стадии зависимости, степени нарушения ЦНС и так далее). Стоит отметить, что при наркозависимости анонимно, также можно обратиться в частную наркологию. При лечении наркозависимости клиники комплексно подходят к вопросу. В тяжелых случаях наркозависимости стационар необходимо выбрать оперативно.

Вещество считается наркотическим, если оно подходит под три основных параметра:

1. Медицинский – вещество обладает психоактивным действием, вызывая сильные положительные эмоции после однократного приема и психоэмоциональную зависимость после нескольких приемов.

2. Социальный – длительное употребление ПАВ разрушает культурные ценности у зависимого, поэтому становится социальной проблемой для общества и требует создания специализированных клиник, в которых будет проводиться терапия.

3. Юридический – на законодательном уровне установлена ответственность за хранение, распространение и употребление ПАВ.

Если в самом начале употребления наркотиков вы будете получать кайф и эйфорию, то вскоре употребление такой же дозы будет просто поддерживать ваше состояние, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Остается только одно – постоянно повышать дозы, чтобы испытывать состояние кайфа или комбинировать разные наркотики.

Чем дольше вы будете употреблять ПАВ, тем быстрее вы столкнетесь с состоянием синдрома отмены («ломки»), при котором без очередной дозы вы будете чувствовать сильное физическое недомогание, определяющее синдром зависимости. Стационар доступен для пациентов, которые страдают сильными «ломками».

В России есть частные учреждения, которые могут вылечить наркотическую зависимость. Они предусматривают комплексное лечение и психологическую поддержку, а также в таких клиниках проводится очищения от наркотиком путем внутривенного введения инфузионных растворов (капельницы от наркотиков). В клинике можно вылечить токсикоманию, алкоголизм, доктора психиатры-наркологи справятся и с наркозависимостью, а также помогут в преодолении никотиновой зависимости.

1.2. Какие вещества приравниваются к наркотикам?

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Список наркотических веществ в каждой стране разный. В России к перечню наркотиков относят более 200 веществ. Любой измененный состав вещества, который приближает его к группе запрещенных препаратов, может моментально ставить на нем законодательные ограничения. К наиболее популярным запрещенным наркотикам РФ относят: героин, кокаин, амфетамин и его производные, гашиш, марихуану, наркотик соль и другие.

Поскольку сейчас все чаще можно встретить «черный» рынок синтетических препаратов, на котором разрабатываются и производятся «дизайнерские» наркотики, органы законодательной власти России пополняют список запрещенных веществ. Из-за большого числа производных от ПАВ, борьба с наркоманией становится необходимостью и сдерживающим фактором выпуска новых наркотиков.

Клиника от наркозависимости способна избавить от стойкого влечения к любой группе наркотический веществ, путем методик блокировки специальных рецепторов.

1.3. Как распознать наркотическую зависимость у члена семьи?

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

В России среди всего числа людей с наркотической зависимостью – 70% приходится на молодежь и подростков. Центр наркомании – это модные тусовки, клубы и вписки молодежи.

Такая «мода» употребления наркотиков делает абсолютно здорового подростка зависимым, при этом родители не всегда могут отличить обычный подростковый период от тяжелого заболевания. Болезнь в таком возрасте может сопровождаться капризностью, импульсивностью, сменой настроения и часто родители воспринимают это, как подростковый период. Однако, при проявлении даже таких признаков, ребенку уже нужна профессиональная наркологическая помощь.

Помимо эмоционального состояния ребенка, нужно обращать внимания на:

1. Прогулы уроков в школе – если ваш ребенок резко потерял интерес к занятиям или спорту, стал прогуливать уроки, а успеваемость его значительно снизилась – это первый признак бить тревогу.

– если ваш ребенок резко потерял интерес к занятиям или спорту, стал прогуливать уроки, а успеваемость его значительно снизилась – это первый признак бить тревогу. 2. Частое физическое недомогание – резкая потеря веса, вялость и потеря энергии, которая сменяется гиперреактивностью, покраснения глаз, ранки на руках и губах, возможно, кровотечение из носа.

– резкая потеря веса, вялость и потеря энергии, которая сменяется гиперреактивностью, покраснения глаз, ранки на руках и губах, возможно, кровотечение из носа. 3. Потеря интереса к своему внешнему виду – подросток может перестать следить за гигиеной, носить грязные вещи.

– подросток может перестать следить за гигиеной, носить грязные вещи. 4. Изменение эмоционального фона – резкая смена настроения и поведения, ребенок может тайно убегать из дома, не говорить куда он идет, запрещать входить в его комнату.

– резкая смена настроения и поведения, ребенок может тайно убегать из дома, не говорить куда он идет, запрещать входить в его комнату. 5. Острая необходимость в деньгах – ребенок стал просить деньги и не говорить, куда он хочет их потратить.

Подростки чаще всего подвержены алкоголизму и наркомании, поэтому раннее выявление первых признаков – уже половина успеха на пути лечения. В России оказывается физическая и психологическая помощь наркозависимым в специальных учреждениях.

Стационарное лечение будет зависеть от вида наркотика и продолжительности его употребления. Время стационарного лечения – от 7 дней до 3-х месяцев с учетом детоксикации после наркотиков.

1.4. Предрасположенность к наркомании

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Это не то заболевание, к которому предрасположен только определенный класс людей. О проблеме можно сказать только то, что она может затронуть человека с любым достатком, уровнем жизни, культурными и социальными условиями. Невозможно выделить несколько причин, почему возникает зависимость от ПАВ в РФ. Их сотни и у каждого человека они отличаются, однако, причинно-следственные связи все-таки есть.

Можно выделить несколько групп факторов:

1. Генетические – генетическая предрасположенность к употреблению наркотиков, например, в семье употребляли наркотики и для ребенка – это стало нормой. Поэтому химическая зависимость может сформироваться, как образ жизни, еще с рождения. В этом случае путь лечения наркозависимости будет самым трудным, поскольку зависимому человеку нужно будет с нуля прививать другие культурные ценности и менять восприятие его жизни. Чтобы определить генетическую предрасположенность делают тест на наркозависимость и скрининг риска возникновения зависимости в будущем.

– генетическая предрасположенность к употреблению наркотиков, например, в семье употребляли наркотики и для ребенка – это стало нормой. Поэтому химическая зависимость может сформироваться, как образ жизни, еще с рождения. В этом случае путь лечения наркозависимости будет самым трудным, поскольку зависимому человеку нужно будет с нуля прививать другие культурные ценности и менять восприятие его жизни. Чтобы определить генетическую предрасположенность делают тест на наркозависимость и скрининг риска возникновения зависимости в будущем. 2. Психологические – причины наркомании в более взрослом возрасте – это, в первую очередь, психологическая незрелость, которая характеризуется неспособностью справляться со стрессом здоровыми способами (отдыхом, спортом). К борьбе с наркоманией привыкли импульсивные и эмоциональные люди, которые привыкли во время стресса уходить от реальности путем употребления алкоголя, наркотиков или никотина.

– причины наркомании в более взрослом возрасте – это, в первую очередь, психологическая незрелость, которая характеризуется неспособностью справляться со стрессом здоровыми способами (отдыхом, спортом). К борьбе с наркоманией привыкли импульсивные и эмоциональные люди, которые привыкли во время стресса уходить от реальности путем употребления алкоголя, наркотиков или никотина. 3. Социальные – очень часто – это заболевания людей низшего социального класса и низкой социальной ответственности. Мигранты, дети из неблагополучных семей, жертвы насилия.

Очень часто болезнь накладывается уже на существующие заболевания, например, депрессивно-маниакальный психоз, тревожные расстройства, психозы, дистимию, хроническое депрессивное состояние и так далее. Поэтому лечение химической зависимости сопровождается проработкой психических расстройств.

Даже пройдя полный курс терапии, но не вылечив основное психическое заболевание, существует большой риск повторного приема наркотиков, но уже с большими последствиями. Тревожное состояние будет постоянно провоцировать употребить любые виды наркотиков, поэтому важно сформировать у человека новые нейронные связи, как по-другому стравляться со стрессом.

Если говорить о наркомании в России - она очень распространена. Только по решению суда терапию получили более 1 млн больных. В реальности же зависимых куда больше.

2. Симптомы и стадии

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Несмотря на то, что нельзя выявить общих причин наркомании для всех людей, симптомы зависимости у всех идентичны и протекает заболевание на основании 3 синдромов:

1. Синдром первоначального наркотического опьянения - "drug abuse" отличается от алкоголя и табака тем, что моментально меняет сознание и восприятие человека. Эмоциональные реакции, которые вызваны употреблением наркотиков на прямую связаны с химическим составом их соединений. В обиходе это называется «приходом» или «кайфом», которые дают наркотики. Определенное ПАВ определяет вид измененного состояния, например, человек может почувствовать эмоциональный и физический подъем или, наоборот, расслабленность и заторможенность сознания. "Соли для ванн" усиливает бдительность и настороженность. После его употребления у человека расширяются зрачки, учащается пульс и усиливается потоотделение. Такую же реакцию можно отнести к кокаину и производным амфетамина. Метадон, наоборот, тормозит реакции организма и можно почувствовать «замирание» сознания.

- "drug abuse" отличается от алкоголя и табака тем, что моментально меняет сознание и восприятие человека. Эмоциональные реакции, которые вызваны употреблением наркотиков на прямую связаны с химическим составом их соединений. В обиходе это называется «приходом» или «кайфом», которые дают наркотики. Определенное ПАВ определяет вид измененного состояния, например, человек может почувствовать эмоциональный и физический подъем или, наоборот, расслабленность и заторможенность сознания. "Соли для ванн" усиливает бдительность и настороженность. После его употребления у человека расширяются зрачки, учащается пульс и усиливается потоотделение. Такую же реакцию можно отнести к кокаину и производным амфетамина. Метадон, наоборот, тормозит реакции организма и можно почувствовать «замирание» сознания. 2. Синдром устойчивого наркотического опьянения - "drug addiction" на данном этапе проявляется увеличением дозы, поскольку от первоначальной дозировки человек уже не может получать тот «кайф». Для достижения желаемого наркотического опьянения человеку приходится минимум в 2 раза увеличивать дозу. Очищение организма при наркомании на этой стадии проводится по времени дольше, поскольку степень интоксикации всего организма значительно выше. На данной стадии у человека, принимающего любые наркосодержащие вещества, формируется стойкая психическая зависимость, можно даже сказать, что его постоянно мучают навязчивые мысли употребить наркотики, которые при сильном стрессе перерастают в действие. Любой социальный, психологический и эмоциональный фактор может побудить человека употребить еще одну дозу, однако, еще происходит подсознательное сопротивление. Мыслями управляет два мотива: сохранить семью/здоровье/карьеру или употребить. Если первый мотив намного сильнее, тогда человек может самостоятельно прекратить употреблять, если нет – в скором времени потребуется незамедлительная госпитализация в стационар.

- "drug addiction" на данном этапе проявляется увеличением дозы, поскольку от первоначальной дозировки человек уже не может получать тот «кайф». Для достижения желаемого наркотического опьянения человеку приходится минимум в 2 раза увеличивать дозу. Очищение организма при наркомании на этой стадии проводится по времени дольше, поскольку степень интоксикации всего организма значительно выше. На данной стадии у человека, принимающего любые наркосодержащие вещества, формируется стойкая психическая зависимость, можно даже сказать, что его постоянно мучают навязчивые мысли употребить наркотики, которые при сильном стрессе перерастают в действие. Любой социальный, психологический и эмоциональный фактор может побудить человека употребить еще одну дозу, однако, еще происходит подсознательное сопротивление. Мыслями управляет два мотива: сохранить семью/здоровье/карьеру или употребить. Если первый мотив намного сильнее, тогда человек может самостоятельно прекратить употреблять, если нет – в скором времени потребуется незамедлительная госпитализация в стационар. 3. Синдром наркотической интоксикации – стадия, при которой "drug addiction" поражает не только внутренние органы, но и разрушает социальные связи. Это последняя стадия, при которой требуется длительная очистка от наркотиков. Эта стадия включает в себя:

– стадия, при которой "drug addiction" поражает не только внутренние органы, но и разрушает социальные связи. Это последняя стадия, при которой требуется длительная очистка от наркотиков. 3.1. соматические заболевания, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы, а также болезнь может вызвать гнойные раны на слизистых, усиленный тремор конечностей, полиневриты, циррозы, сепсис, разрушение зубов, отек мозга;

в первую очередь, сердечно-сосудистой системы, а также болезнь может вызвать гнойные раны на слизистых, усиленный тремор конечностей, полиневриты, циррозы, сепсис, разрушение зубов, отек мозга; 3.2. социальная деградация – утрата культурных, этических и моральных ценностей, потеря интересов, кроме употребления наркотиков, круг общения, состоящий только из наркоманов;

– утрата культурных, этических и моральных ценностей, потеря интересов, кроме употребления наркотиков, круг общения, состоящий только из наркоманов; 3.3. изменения психики – от острых психозов до полной потери трудоспособности. Стойкая психопатия может перерасти в шизофрению, возникает состояние «пофигизма», меняется речь.

Если вовремя не предпринять мер по избавлению от расстройства психики, реабилитация которого будет зависеть от степени заболевания, то аффективные расстройства, которые будут только ухудшаться, могут толкать человека на кражу и даже убийства для получение очередной дозы наркотиков.

Реабилитационный центр сможет не только избавить от стойкого влечения к наркотикам, но и расширить круг общения, оказать психологическую поддержку и разбавить интересы больного. В программу входит чтение книг, спортивные мероприятия и другие культурно-массовые мероприятия, направленные на расширение кругозора.

2.1. Стадии болезни

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Расследования, связанные с оборотом наркотиков, на государственном уровне, ведется с тех пор, когда опиаты и опиатные производные стали широко применяться не только в лечебных целях, но и в качестве получения временного удовольствия. Проблема с употреблением наркотиков в РФ возникла еще со времен легального приобретения морфина, который использовался в качестве хорошего обезболивающего. На сегодняшний день количество наркотических соединений и их производных насчитывает более 500 видов, а число людей, которые «подсаживаются» на вещества неумолимо растет. Поэтому сейчас лечебные учреждения практикуют не только добровольное лечение, но и оказывают услуги по мотивации к отказу от употребления.

В центре берут тест, который точно показывает какие были употреблены вещества. Виды обозначаются аббревиатурами в тесте, например, амфетамин – АМP, кокаин – COC, экстази – МDМА и так далее. После прохождения курса возможна амбулаторная программа. Программу детоксикации назначает нарколог в зависимости от стадии заболевания и поражении работоспособности внутренних органов и систем.

Клинические проявления наркотического опьянения зависят от стадии заболевания и видов веществ. Профессиональная медицинская помощь оказывается по 5-ти стадиям:

1. Первая стадия злоупотребления:

зависимость от алкоголя и веществ вызывают состояние эйфории и благоприятные сдвиги в эмоциональном и психологическом плане;



возможно употребление многих видов веществ, но выявляется предпочтение к определенному;



формирование определенных ритуалов в момент употребления наркотиков;



увеличивается регулярность приема;



повышается дозировка.

2. Вторая стадия – "drug addiction":

увеличение количества приема дозировок до нескольких раз в день;



появление толерантности к первоначальной дозировке;



нарушение сна;



приподнятое настроение, которое сменяется на раздражительность;



сильные спады активности в момент отказа от наркотиков;



возможен пропуск учебы, работы, важного события.

3. Третья стадия:

повышенная толерантность – дозы увеличены в 2-3 раза;



возможна локальная интоксикация;



добавляются другие формы потребления наркотиков;



потеря сна и аппетита;



снижение иммунитета;



постоянное влечение к наркотическому опьянению;



появление психической зависимости.

4. Четвертая стадия:

компульсивные реакции;



измененная форма наркотического опьянения;



достижение положительных эмоций только в случае употребления;



высокая толерантность;



изменение сознания (паранойя, раздраженность, беспричинный гнев);



стойкая психическая зависимость.

5. Пятая стадия:

психическая зависимость;



физическая зависимость;



трансформированное сознание;



изменение физических реакций;



прием наркотиков с помощью нескольких форм сразу;



истощенность организма;



нарушение работы внутренних органов;



внешние проявления (язвы, кровоподтеки).

Программы состоят из медикаментозного лечения и психологической помощи. Врачи проведут диагностику и подберут программу терапии.

Так же возможна профилактика наркомании, программа которой направлена на предотвращение употребления наркотических веществ. Такую программу желательно приобрести родителям, которые хотят отгородить своих детей от это тяжелого заболевания.

2.2. Физическая и психическая зависимость

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

В клиниках оказывается медицинская помощь по лечению психической и физической зависимости. В зависимости от того, какие виды веществ употреблялись больным в течение разного промежутка времени может сформироваться психическая зависимость. У опиатов, она возникает уже после 3-его приема.

Болезнь может быть стойкой и сопровождаться сильным физическим недомоганием и полной потерей трудоспособности, если не употребить наркотики. Виды, которые формируют очень слабую физическую зависимость – это каннабиноидные и диссоциативные вещества. Все остальные - сопровождаются синдромом отмены или «ломки», которые проявляются в виде судорог, слабости, сильных болях в мышцах, расстройстве желудка и других симптомах.

Такие признаки «ломки» часто возникаю при резкой отмене препарата, поэтому человек делает все, для того, чтобы достать очередную дозу и не чувствовать жутких болей. Физическая зависимость намного сильнее психологической. И даже, если человек захочет прекратить употребление наркотиков, он не сможет этого сделать из-за спазмирующих и схваткообразных болей во всем теле. Поэтому терапия, в первую очередь, подразумевает прием препаратов, которые облегчают физические симптомы больного, а уже после оказывает психологическую помощь.

3. Признаки употребления наркотиков

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

3.1. Признаки употребления веществ, содержащие каннабис

К наркотикам, которые содержат каннабис, относят марихуану, гашиш, коноплю. Это самые распространенные наркотики, состоящие из психоактивного вещества каннабис. Центр лечения наркозависимости сталкивается с данным видом наркотиков чаще всего, поскольку многие думают, что «травка» приносит меньше вреда, чем, более тяжелые наркотики. Но это миф. Это вещество, обычно, пробуется первым в самом раннем возрасте, и многие подростки делают культ из употребления травы.

Этот современный наркотик вырабатывает стойкую психическую зависимость и часто после него подростки подсаживаются на «вдыхаемые» препараты. К признакам употребления ПАВ можно отнести:

состояние «кайфа» и эйфории;

изменение зрительное и слуховое восприятие;

учащенное сердцебиение;

повышенное артериальное давление;

потоотделение;

быстрая прерывистая речь;

расширенные зрачки и покраснение белка глаза;

иногда заторможенность реакции;

снижение концентрации и внимания;

повышенный аппетит или пристрастие к определенным продуктам, которая раньше не была выражена;

запах жженой травы на одежде и теле.

Если обсуждать наркотики виды их многообразны. Подтверждение употребления наркотиков может выявить только специальный тест с химическими реагентами, который определяет вид ПАВ. При разовом употреблении веществ из каннабиса можно найти следы вещества в крови в течение 72 часов, при длительном употреблении они содержатся в течение месяца.

Нарколог по тесту делает заключение, проводит физический осмотр и, при необходимости, направляет на дальнейшее обследование внутреннего состояния организма.

3.2. Признаки употребления Spice (K2)

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Spice переводится, как приправа или специя и представляет собой смесь из трав, которые обработаны химическим веществом, вызывающим сильное изменение сознания, вплоть до галлюцинаций. Наркотики Spice в обиходе так и называют «спайсами» и они чем-то напоминают действие марихуаны, только с еще более сильно выраженным психопатологическим изменением сознания.

Очень часто врачи сталкиваются именно со спайсом, поскольку он считается «клубным» наркотиком молодежи. Зависимость от спайса вызывает сложности в лечении, чем при обычных синтетических наркотиках.

Спайс – это комбинированный препарат, который оказывает уникальное действие на психику человека, поэтому нельзя точно определить какими галлюцинациями будут сопровождаться его употребление. Его чрезмерный прием может привести к сильной интоксикации всего организма и летальному исходу. При передозировке важно моментально очистить организм, поэтому проводится комплексное очищение организма с дальнейшей госпитализацией в клинику.

Симптомы употребления часто сопровождаются:

чувством эйфории;

резким подъемом настроения;

зрительным и слуховым искажением;

повышенной общительностью;

сильными галлюцинациями;

паранойей;

путаницей сознания;

дезориентацией в пространстве;

сильной тревогой;

бредом и паническими атаками;

тахикардией.

Это очень опасный наркотик, поскольку даже единоразовое употребление может вызвать летальный исход. Важно оказать раннюю квалифицированную медицинскую помощь. Цена лечения будет варьироваться в зависимости от степени тяжести симптомов.

3.3. Признаки употребления барбитуратов, бензодиазепинов и других снотворных препаратов

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Такие препараты используются, в основном, как транквилизаторы и антидепрессанты, которые оказывают сильное успокоительное воздействие на ЦНС. Они назначаются исключительно в лечебных целях и выпускаются только по рецепту врачей. Часто борьба с наркозависимостью включает данные препараты в программу лечения, чтобы снизить симптомы синдрома отмены.

Поскольку после отказа от приема наркотиков у пациента наблюдается угнетенное состояние, то в курс добавляют прием антидепрессантов и транквилизаторов, чтобы уравновесить психическое и эмоциональное состояние. Такие препараты оказывают успокаивающее и противотревожное действие. Чаще всего лечение химической зависимости сопровождается употреблением небольших доз клофелина.

Однако, многие применяют такие препараты далеко не в лечебных целях, а из желания «забыться» на время, уйти от реальности и «отключить все мысли». Обычно для достижения такого состояния не хватает одной или двух таблеток и дозировка составляет более 5 таблеток за один прием, вызывая сильную интоксикацию. Поэтому при лечении в обязательном порядке проводится детоксикация от наркотиков, которая состоит из приема медикаментов и капельниц.

При недавнем использовании снотворных препаратов в больших количествах у пациента может наблюдаться:

сильная сонливость;

прерывистая и невнятная речь;

движения глаз из стороны в сторону;

дезориентация и возможное падение;

полная или частичная потеря памяти;

затуманенность сознания;

головокружение или потеря сознания;

брадикардия;

медленное дыхание.

Зависимость от наркосодержащих средств в России чаще всего обусловлена применением обезболивающих, снотворных и противосудорожных препаратов, например, Лирика, Анальгин, Баклосан, Радедорм и другие. Такая форма болезни стала встречаться гораздо чаще, поскольку большое число аптек отпускает такие препараты без рецепта.

3.4. Признаки употребления стимуляторов

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

К стимуляторам относят "соли для ванн", амфетамин, кокаин, эфедрин, метилфенидат и другие. Эти наркотики, в большей степени используются, в качестве энергетика. Первостепенное действие чистого стимулятора – это сильное повышение энергии, которое не добиться естественным путем. Специалисты отмечают, что стимуляторы – самые популярные наркотические препараты для мозговой активности и повышение физической и ментальной энергии.

Их производные в микродозировках можно найти на полках спортивного питания в качестве энергетиков и жиросжигающих препаратов, в аптеках в качестве препаратов по снижению веса и повышения умственной активности. Чистые же наркотические препараты используется для получения состояния эйфории.

Тест на наркозависимость по моче может сразу определить, какое вещество было использовано. Чаще всего находят 10 видов наркотиков и их метаболитов, из которых стимуляторов: амфетамин (АМP), метамфетамин (МЕТ) и кокаин.

Оздоровительная программа после употребления стимуляторов включает лекарственные препараты и назначения блокаторов, блокирующих рецепторы и делающих употребление бессмысленным.

Первый признак употребления стимуляторов – это возбужденность всего организма:

чрезмерная активность;

уверенность в себе;

повышенная энергия;

беспокойство;

возможная беспочвенная агрессия;

путаница в речи и перескакивание мыслей;

повышение температуры тела и сильное потоотделение;

частые позывы в туалет;

покусывание губ и скрежет челюсти.

Отмена этого препарата вызывает сильную депрессию и угнетенное состояние. Чтобы хотя бы немного выровнять свое эмоциональное состояние, человек употребляет следующую дозу, таким образом и появляется стойкая зависимость. Клиника использует терапевтические препараты, которые призваны нормализовать психоэмоциональное состояние и нормализовать сон, поскольку при частом употреблении появляется хроническая бессонница.

4. Формы употребления наркотиков и последствия

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Врачи моментально могут определить чем болен пациент. Об этом будут свидетельствовать кровоподтеки, рубцы, выделения, локальное поражение слизистой, а, в тяжелых случаях, могут быть гангрены. Поражение мягких тканей происходит в зависимости от того, какой способ употребления выбрал больной. При выявлении кровоточивости слизистой нужно срочное медицинское вмешательство.

Если говорить о химических наркотиках, то чаще всего их вдыхают через нос. С помощью такого метода химические вещества сразу проникают в слизистую и эффект эйфории происходит намного быстрее.

Вначале такого употребления могут быть постоянные выделения и боли в носу, со временем поражается слизистая носа и гортани, и выделения могут сопровождаться примесями крови. Локальные экземы на слизистых носа и рта, которые могут вызвать хронический ринит и инфекционные воспаления с деформацией челюсти.

Слизистая рта больше поражается в том случае, если зависимый часто курит траву. При таком употреблении могут со временем желтеть и крошиться зубы. Тест с химическими реагентами может проходить в ходе осмотра пациента. В первую очередь врач проверяет его слизистые и определяет патогенные нарушения оболочек мягких тканей.

К вдыхаемым наркотикам чаще всего относят стимуляторы эфедрин, эфедрон, амфетамин, метамфетамин, кокаин, крек и другие. Курят, в основном, марихуану, гашиш, коноплю, спайс.

Эйфоретики и стимуляторы применяют в виде таблеток, например, ЛСД и экстази. Также в виде таблеток употребляются седативные препараты. Активное действие они оказывают, в первую очередь, на слизистую желудка, поэтому со временем зависимого могут мучить боли в животе.

Специализированное заведение имеет все необходимое оборудования для проведения обследований органов брюшной полости, чтобы исключить локальное поражение тканей, поскольку зависимость от ПАВ оставляет неизгладимый след на работе внутренних систем.

Если курение, вдыхание и пероральное употребление наркотических веществ – это самые распространенные формы употребления наркотиков, то инъекционное введение чаще всего используется наркоманами с большим стажем. На инъекции переходят те, кто перестал получать удовольствие от других форм введения наркотического вещества или те, кто захотел перейти на другой наркотик. Чаще всего это героин и метадон.

Эти наркотики имеют абсолютно диаметральные признаки наркотического опьянения, чем стимуляторы. Если все ПАВ на основе первитина называются «быстрыми» наркотиками, то опиумные вещества относят к «медленным».

Очищение от опиумных веществ сложнее, поскольку инъекционное употребление влечет за собой больше необратимых последствий, например, ВИЧ и парентеральный гепатит. Осуществляет лечение врач психиатр-нарколог, а с последствиями нарушения внутренних систем борются кардиологи, гастроэнтерологи, психиатры и другие "соматические" врачи.

5. Происхождение наркомании

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Нельзя четко ответить на вопрос, почему одних людей обходят зависимости, а другие вовлечены в это страшное заболевание. Одни – сами справляются с ним, а для других единственным возможным выходом станет только быстрое квалифицированное медицинское вмешательство с долгим изнурительным процессом восстановления.

До недавнего эксперимента, который был проведет над крысами, существовало мнение, что наркотики стали употреблять чаще из-за их доступности. Однако, этот миф был разрушен экспериментом, который назывался «Крысиный парк». Лабораторные крысы были разделены на две группы.

Одних поместили в большую стаю и насыпали им героин, а других крыс разделили, и они находились в специальном лабиринте в одиночестве. Второй группе крыс, которые жили в одиночестве, также был доступен героин в свободном доступе. Эксперимент показал, что те крысы, которые находились в группе почти не использовали героин, а то время, как почти все одинокие крысы начали его употреблять наравне с пищей.

Этот эксперимент лег в основу теории о привязанности человека и становлению зависимости от наркотиков. Медицинские исследования определяли следующее: за эмоциональную привязанность и "drug abuse" отвечает один и тот же участок головного мозга. Поэтому, когда у человека нет какой-либо привязанности, которая бы помогала ему справляться со стрессом, то у него чаще остальных людей возникает зависимость. И это может быть не только наркоманией и токсикоманией, к эмоциональной зависимости можно отнести курение, шоппинг, игроманию, алкоголизм.

Специалисты не оставляют пациентов в одиночестве, а делает все возможное, чтобы больной дольше находился в коллективе. Человек может самостоятельно справиться с болезнью, если обретет партнера или станет частью команды. Помощь пациентам может быть оказана только путем создания новых путей получения положительных эмоций.

Мотивационная терапия зависимости очень часто не заканчивается успехом, поэтому для лечения важно, чтобы зависимый сам осознал свою болезнь и обратился в стационар.

Врачи определяют программу лечения в зависимости от стадии болезни.

6. Осложнения, вызванные наркоманией

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Очень часто можно услышать фразы: «Живем один раз, нужно попробовать все», «У меня друг употребляет 5 лет и прекрасно себя чувствует». На первый взгляд можно заметить, что нечастое систематическое употребление наркотиков (раз в неделю) никак не влияет на состояние организма.

Однако, это не совсем так. Даже редкие систематические приемы могут привести к серьезным последствиям. Доктора чаще всего определяют необратимые изменения в психоэмоциональном состоянии и подмене понятий.

Самое основное осложнение, которое может случиться даже при кратковременном употреблении наркотиков – это психическое расстройство, связанное с потерей субъективной реальности. Зависимый человек уже не может различать реальность и свое субъективное восприятие мира.

Часто такое состояние характеризуется:

беспочвенной повышенной агрессией;

ложным умозаключениям и характеристикам;

деформированной самооценкой;

неправильными психомоторными реакциями;

сильным возбуждением;

психозами и тревожными расстройствами;

повышенной плаксивостью;

паническими атаками и приступами страха.

Это далеко не все расстройства, которые могут быть вызваны употреблением наркотиков. В более тяжелых случаях при длительном употреблении человека могут сопровождать галлюцинации, потеря ориентации, бред и другие психотические нарушения. Любая специализированная клиника пытается повлиять на психическое состояние пациента, поэтому в штате всегда присутствуют несколько психологов и психиатров.

Так при употреблении амфетамина и метамфетамина нарушения с боку центральной нервной системы происходят у каждого третьего. При употреблении химических соединений из каннабиноидов – у каждого второго. Природные соединения пагубно влияют на психику у каждого 4-го.

Это испытание для всей семьи. Многие скрывают употребление наркотиков и часто стесняются обратиться за помощью, именно поэтому в России появилось доступное анонимное лечение от наркозависимости, которое подразумевает прохождение программы лечения без распространения личной информации за пределы клиники.

Клиническая карта пациента может быть обширной: от обычного психоэмоционального возбуждения до сильной паранойи, галлюцинаций и постоянного ощущения угрожающей опасности.

Частое употребление наркотиков в больших дозах способно вызвать галлюцинаторно-параноидный синдром:

постоянным ощущением преследования;

обвинения и подозрения;

пугающие иллюзии;

страх смерти;

инсценировки своих мыслей.

В случае проявления одного или нескольких симптомов непременно больному нужно обратиться за помощью к врачу психиатру-наркологу. Цена лечения будет зависеть от тяжести состояния, периодичности повторяющихся галлюциногенных эпизодов и стажу употребления наркотиков. Реабилитация будет проходить только под присмотром врачей.

Если вовремя не начать лечение, то возможен большой риск перехода тревожности и психозов в более тяжелые психические состояния, например, биполярное расстройство психики или шизофрению. Наиболее подвержены шизофрении те, кто долгое время употреблял вещества на основе каннабиноидов (около 40%). Зависимые от опиоидов и галлюциногенов подвержены тяжелым психическим расстройствам только в 30% случаев.

Наибольший риск развития психический расстройств имеют люди, употреблявшие траву и амфетамин – около 50%. При стимуляторах происходит быстрая трансформация перепадов настроения в биполярное расстройство. Конфиденциальное лечение возможно также и при любых проявлениях тревожных расстройств, даже если прием наркотиков уже давно закончен.

При терапии от наркотиков в столице наркологи чаще всего сталкиваются со случаями хронического расстройства восприятия, которое связано с употреблением галлюциногенов. На сленге изменение восприятия реальности называется, как «бесконечный трип».

Такое состояние проявляется:

«рябью» перед глазами;

изменением цветов и оттенков;

изменением персонализации (кто я?);

нарушением пространственного восприятия;

отрешенностью от реальности;

изменением восприятия своего тела.

Такое состояние может долго держаться даже, если наркотики давно были употреблены. В случае затяжного синдрома, необходимы очищающие капельницы от наркотиков.

6.1. Смерть от наркотиков

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Если раньше люди умирали от инфекционных заболеваний, вызванных многоразовым использованием шприцем, то сейчас причины смертности абсолютно другие. Сейчас доступность – это частная наркологическая клиника. Все больше подростков подсаживаются на наркотики и умирают от передозировок и самоубийств.

Многим нужна всего лишь одна доза, чтобы попасть в реанимацию. Реабилитационный центр наркомании часто сталкивается с травмированными пациентами, которые в состоянии наркотического опьянения попадали в несчастные случаи.

Даже одна затяжка спайса или половина таблетки ЛСД могут вызвать анафилактический шок. Первыми причинами шока является:

резкое повышение температуры тела;

панические атаки и страх смерти;

учащенное сердцебиение и пульс;

покраснение лица с мелкой сыпью;

онемение шеи;

боль в голове и груди.

В ходе нескольких минут могут развиться судороги по всему телу, дефекация и потеря сознания. Если не оказать медицинскую помощь больному, возможен инсульт.

Профилактика - это очень важное мероприятие, которое могло бы осведомить людей от возможных несчастных случаев.

7. Методы диагностики наркомании

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Диагностика тяжелой стадии заболевания должна проводиться в центре наркомании и алкоголизма. Программа по лечению должна быть подобрана только после заключения врача психиатра-нарколога. Лечащий доктор собирает полный анамнез и по нему определяет клиническую картину болезни пациента.

В анамнез должны входить:

физический осмотр пациента;

общий анализ крови (в некоторых случаях);

тест на наркозависимость по моче;

данные о психическом и физическом состоянии самого пациента;

Часто информация собирается только со слов пациента, если было произведено принудительное лечение наркомании, тогда врач собирает данные со стороны родственников или друзей больного. В ходе разносторонней диагностики врач выносит заключение о наличии или отсутствии болезненного состояния.

Если в результате тестов и физического осмотра пациента доктор не выявил признаков патологии, возможна профилактика наркозависимости в виде разъяснительной беседы. Если у пациента все же выявилась зависимость, тогда врач подбирает специальное лечение. Клиника принимает зависимых с любой стадией заболевания.

Однако, важно учитывать, что один только тест на вещества по моче не дает 100% гарантию того, что человек страдает зависимостью от наркотиков. Во-первых, тест может показывать наркотические препараты, которые были употреблены при других аутоиммунных заболеваниях, поэтому очень важно изучить медицинскую карту пациента на наличие заболеваний. Во-вторых, единоразовое употребление наркотиков еще не говорит о том, что у человека сформирована зависимость, так как его могли принудить.

Поэтому при становлении окончательного диагноза важно собрать, как можно больше информации, а не руководствоваться только одним рутинным тестом. Частная наркологическая клиника проводит комплексное обследование всех сред организма. Чаще всего используют мочу и кровь, но при некоторых экспертизах берут волосы и ногти.

Центры лечения наркомании используют 2 метода определения содержания наркотиков в организме:

1. По моче:

с помощью иммунохроматографического анализа;



хроматографический (химико – токсикологический) метод.

2. По крови:

с помощью теста;



хроматографический метод.

Иммунохроматографический анализ способен выявить около 10 основных видов наркотических веществ с помощью специального теста. Чаще всего таким методом определяются опиаты, марихуана, производные амфетамина, кокаин, экстази, никотин и др. Если в составе мочи отсутствуют наркотики, то антигены, входящие в состав вещества в тесте входят в реакцию с антителами и полоски на тесте становятся розового цвета. Если же в мочи присутствуют примеси наркотических веществ, то на тесте появляется одна розовая полоска. В случае их отсутствия – две полоски.

Хроматографический анализ – более обширный метод исследования, который часто применяется при лечении наркомании в Москве. При проведении этого теста также используют мочу, только проводят иммуноферментный анализ конкретного наркотика или группы наркотических веществ. Достоверное определение наличия наркотиков происходит только в том случае, если моча была доставлена в лабораторию не позднее, чем после 72 часов после ее взятия. Хроматографический анализ имеет право проводить только специализированный центр наркомании и алкоголизма, поскольку такой тест имеет юридическую силу и может быть применен в суде.

Существует также диагностика по крови. Оба метода подразумевают забор крови в лаборатории и развернутое исследование на содержание наркотических веществ.

8. Методы лечения

Позвоните нам!

Запишитесь через email

Запишитесь через WhatsApp

Оздоровительные учреждения используют несколько основных этапов, которые направлены на полное выздоровление, как физическое, так и психологическое. Принудительное лечение от наркозависимости занимает больше времени, чем, когда у пациента возникла стойкая мотивация к излечению.

1. Детоксикация после наркотиков и психофармакотерапия – такая программа направлена на полное очищение организма от токсинов. Она подразумевает прием специальных препаратов, которые смягчают симптомы синдрома отмены препарата и нормализуют психическое состояние пациента. Для этого врачи назначают прием препаратов со схожей активностью входящих в состав веществ, которые бы на время заменили наркотики. Возможна детоксикация от наркотиков дома, но под присмотром родственников или друзей. Самостоятельное лечение в очень редких случаях способно улучшить нейромедиаторный гомеостаз.

– такая программа направлена на полное очищение организма от токсинов. Она подразумевает прием специальных препаратов, которые смягчают симптомы синдрома отмены препарата и нормализуют психическое состояние пациента. Для этого врачи назначают прием препаратов со схожей активностью входящих в состав веществ, которые бы на время заменили наркотики. Возможна детоксикация от наркотиков дома, но под присмотром родственников или друзей. Самостоятельное лечение в очень редких случаях способно улучшить нейромедиаторный гомеостаз. 2. Превентивная терапия или назначение блокаторов при наркомании клиника должна иметь соответствующие сертифицированные в России лекарства - лечение в клинике от наркозависимости направлено на предотвращение повторного употребления. Поэтому проводится постоянно психотерапия пациента и блокируются рецепторы, на которые воздействует наркотический препарат. При наркомании клиника рекомендует своим пациентам принимать участие в групповой терапии: она также направлена на оздоровление пациента. Цена посещений групповой взаимопомощи входит в стоимость комплексной программы.

- лечение в клинике от наркозависимости направлено на предотвращение повторного употребления. Поэтому проводится постоянно психотерапия пациента и блокируются рецепторы, на которые воздействует наркотический препарат. При наркомании клиника рекомендует своим пациентам принимать участие в групповой терапии: она также направлена на оздоровление пациента. Цена посещений групповой взаимопомощи входит в стоимость комплексной программы. 3. Суть реабилитации наркомании – возвращение человека к полноценной жизни: поиск друзей, хобби, поиск работы и жилья.

При раннем лечении наркомании цена может существенно измениться, если пациент имеет ВИЧ-инфекцию либо другие осложнения состояния здоровья. После того, как пациентом пройдена детоксикация при наркомании и предприняты все меры реабилитации по возвращению его к социуму, важно пройти профилактические программы для профилактики рецидивов заболевания и полной победы над заболеванием. Анонимно можно подать личные данные в наркологический центр, чтобы не бояться огласки. В этом случае пациента не будут ставить на учет и разглашать его личные и медицинские данные.

РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ GOOGLE

РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ НА ЯНДЕКС УСЛУГАХ

РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ НА ЯНДЕКС КАРТАХ

Информация подготовлена и проверена специалистами:

1. Коренский Николай Валерьевич, генеральный директор Центра психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс - Mypsyhealth в Москве, врач психиатр-нарколог, психиатр, психотерапевт.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: психиатрия, наркология, психотерапия.

2. Игумнов Сергей Александрович, доктор медицинских наук, профессор, врач.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: наркология, психотерапия, психиатрия.

3. Коренская Юлия Валерьевна, врач психиатр-нарколог, психиатр, психотерапевт Центра психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс - Mypsyhealth в Москве.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: наркология, психотерапия, психиатрия.

4. Петрухина Ольга Сергеевна, медицинский клиникеский психолог.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: общее психологическое консультирование, клиническая и медицинская психология, детская психология, психология зависимостей, комплексная патопсихологическая диагностика.