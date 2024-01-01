реабилитационный центр двойных диагнозов

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Оглавление:
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Реабилитационная помощь для лиц, страдающих психическими расстройствами
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Реабилитационная помощь для лиц, страдающих психическими расстройствами
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Реабилитация психиатрических заболеваний в Москве, психиатрическая реабилитация – это реальный шанс на счастливую и беззаботную жизнь.
Может показаться, что в жизни и в практике врачей первого звена, психические болезни занимают далеко не первое место. Однако это мнение ошибочно. Навязчивые состояния, нарушение сна, неврозы, упадок сил и энергии на выполнение повседневных нужд – все это входит в компетенцию врача-психиатра.
По мнению ВОЗ, каждый четвертый житель планеты страдает определенной формой психического расстройства. Это обуславливает актуальность разработки эффективных реабилитационных мероприятий. В мире на первом месте среди отклонений в психическом здоровье стоит тревожное и депрессивное расстройство. Второе место занимают проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ, в частности, алкоголя. На третьем месте – болезнь Альцгеймера и другие проявления деменции. Паническое и расстройство, шизофрения и маниакально-депрессивный психоз занимают оставшиеся места. Именно поэтому качественная психиатрическая реабилитация должна быть максимально доступной для всех.
Психиатрическая реабилитация и ее роль. Врачи-психиатры большое значение придают реабилитационным мероприятиям, которые являются завершающим этапом всего проведенного лечения. Специалисты центров партнеров «Mypsyhealth» разрабатывают индивидуальные программы, которые основываются на состоянии больного. Реабилитация психиатрических заболеваний в Москве – это сложный комплекс мероприятий, который должен проводиться только высококвалифицированным специалистом.
В Москве и Подмосковье наиболее востребованы услуги центра MyPsyHealth, который предлагает не только реабилитационные услуги, но и подбор качественной и адекватной терапии, призванной помочь больному преодолеть состояние. Психиатрическая реабилитация - это важный путь от клиники стационара к полноценной жизни в обществе.
Какие задачи стоят перед психиатрической реабилитацией
Реабилитационные мероприятия, реабилитация психиатрических больных, разрабатываются для пациентов, находящихся на лечении в психоневрологическом стационаре. Они призваны закрепить проведенную терапию и помочь больному продлить ремиссию.
Реабилитация психиатрических заболеваний в Москве предполагает выполнение нескольких нижеперечисленных задач:
- Свести к минимуму негативное воздействие заболевания на пациента.
- Укрепить физическое здоровье.
- Ускорить процесс выздоровления.
- Подготовить пациента к социальной и трудовой жизни.
При правильно организованной работе пациент сможет полноценно вписаться в нормальную жизнь.
Реабилитационные мероприятия в отделении неврозов
Психиатрическая реабилитация позволяет достичь максимально эффективных результатов. Она включает:
- Терапия лекарственными препаратами, проведение процедур.
- Занятия с психологом, который поможет преодолеть любое состояние.
- Лечебная гимнастика.
- Программа, которая направлена на подготовку пациентов к трудовой жизни и к взаимодействию в обществе.
Реабилитационные мероприятия при шизофрении
Реабилитация после психиатрической больницы, реабилитация психических расстройств в Москве делает основной уопр на то, чтобы пациент перестал отрицать свою болезнь и сам сделал первый шаг к исцелению.
Основные программы при шизофрении и расстройствах психотического спектра:
- Обучение пациента тактикам, при помощи которых сможет самостоятельно купировать симптомы заболевания.
- Тренинги, направленные на повышение самооценки.
- Терапия, проводимая совместно с близкими и родным людьми. Это необходимая составляющая в реабилитации шизофрении.
Чем раньше пациент с шизофренией или с расстройством психотического спектра приступит к реабилитации, тем выше шансов на благоприятный исход. Реабилитация психиатрических больных - очень важна.
Неврозы в психиатрической практике
В психиатрической практике, по клинике, принято выделять несколько форм неврозов: истерия, неврастения и навязчивые состояния.
Реабилитация после психиатрической больницы, психиатрическая реабилитация, реабилитация психиатрических больных предполагает индивидуальный подход к каждой форме невротических расстройств.
Заподозрить неврастению можно по нескольким симптомам – нарушение аппетита, как следствие потеря веса, проблемы со сном, потеря способности к интеллектуальному труду. Это приводит к ситуации, когда больной не может полноценно выполнять свои трудовые обязанности.
При разработке реабилитационных мероприятий, реабилитация психиатрических больных, при неврастении особое внимание уделяется:
- Создание благоприятной атмосферы путем снятия эмоционального перенапряжение.
- Восстановление ритмов сна и рациона питания.
- Особое внимание уделяется лечебной физкультуре.
- Разговоры с психологом.
Реабилитация после психиатрической больницы, психиатрическая реабилитация. Навязчивые состояния у каждого пациента проявляются по-разному. Стоит обратить внимание, что это состояние является временным и легко подается корректировке, если своевременно обратиться к специалисту.
Нередко специалисты прибегают к длительной медикаментозной терапии при лечении навязчивых состояний и неврастений. К примеру, для нормализации сна свою эффективность доказывают психотропные препараты, однако, они отрицательно сказываются на индивидуальности больного. Именно поэтому реабилитация психических расстройств в Москве при навязчивых расстройствах направлена на то, что восстанавливаются индивидуальные качества пациента.
Реабилитационная программа при деменции
Как известно, деменция характеризуется тем, что страдают умственные и мыслительные способности пожилого пациента. При правильно подобранной терапии можно остановить прогрессирование заболевания. В центрах проводится постоянная работа с пожилыми людьми, которая направлена на снижения рецидива деменции. Для закрепления эффекта обязательно консультируются родственники больного, которого должны правильно ухаживать за ним.
Длительность реабилитации зависит от многих факторов. К ним относят непосредственно психиатрическое заболевание и стадию, тип нервной системы пациента, непосредственно наличие желания человека избавиться от недуга и то, как длительно проводилась медикаментозная терапия.
Реабилитационный центр двойных диагнозов «Mypsyhealth» поможет каждому пациенту подобрать лучшие условия психиатрической реабилитации. Для связи с сотрудниками необходимо заполнить форму обратной связи или позвонить по указанному номеру телефона. Реабилитация психических расстройств в Москве поможет каждому нуждающемуся.
У нас с мужем отношения были на грани развода. Несколько неудачных попыток общения с психологами, психотерапевтами – все стало только хуже. Специалистов сперва искала по знакомым, затем из Интернета. В один момент мы решили, что нужно уже действительно разводиться, пока однажды, когда ехала на работу в метро, не нашла в Интернете центр анонимной помощи майпсихелс. На сайте все было очень убедительно – и я решила, что это наш последний шанс. Позвонила, диспетчер очень внимательно меня выслушивал и затем сказал, что у них есть опытный психолог, который консультирует по поводу семейных проблем, попросил пару минут подождать звонка от специалиста. Я очень признательна центру за то, что нас познакомили с настоящим профессионалом своего дела. Теперь в нашей семье гармония и разводиться мы передумали.
Екатерина (аноним)
Я очень тяжело пережила роды – не хотела видеть ребенка, в голове мысли, что все кончено, было желание умереть. Родители и супруг убеждали меня пообщаться с психологом, которого посоветовали знакомые. Я согласилась. После четырех встреч в моей жизни ничего не поменялось и я отказалась к нему ходить. Постепенно я перестала выходить из дома, почти не ела. Все стало хуже. Когда муж сказал, что скоро приедет врач психиатр, я закричала «я, что сумасшедшая?». Очень обиделась на него. Но позже, когда пообщалась с врачом – успокоилась, он объяснил, что в моем состоянии нет ничего страшного: «не болит то, чего нет и душа, психика тоже может страдать». Рассказал, что у меня постродовая депрессия и убедил меня принимать лекарства. Скоро мне стало значительно лучше. Стала улыбаться, общаться с ребенком и супругом, страшные мысли куда-то ушли, в общем все наладилось. Большое спасибо центру анонимной помощи Mypsyhealth за их помощь от всей нашей семьи!
Инга (аноним)
У меня панические атаки. Несколько лет принимал таблетки (Рисполепт и Азалептин), назначенные мне психиатром, но полноценного комфорта от лечения не ощущал, скорее просто мог как-то жить. Часто провожу время в Интернете, читаю информацию, связанную с моим расстройством. Нашел сайт mypsyhealth.ru, изучая их статью про панические атаки. Прочитал, что они могут проконсультировать и подобрать квалифицированного врача бесплатно, чем и решил воспользоваться. На консультации узнал, что у меня тревожно-депрессивное расстройство и нейролептиками, которые между прочим вызывают множество побочных эффектов, оно не лечится. Мне назначили антидепрессанты, противотревожные и сеансы психотерапии. Через месяц от начала лечения почувствовал, что хорошее настроение – возможно. Очень признателен вам, ребята, за помощь.
Алексей (аноним)
Номер действующей медицинской лицензии клиники Майпсихелс MyPsyHealth: Л041-01137-77/00323805. Можно проверить на сайте Росздравнадзора в разделе - проверка медицинских лицензий.
Информация подготовлена и проверена специалистами:
1. Игумнов Сергей Александрович, доктор медицинских наук, профессор, врач психиатр-нарколог, психотерапевт.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: психиатрия, наркология, психотерапия.
2. Коренская Юлия Валерьевна, врач психиатр-нарколог, психотерапевт Центра психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс - Mypsyhealth в Москве.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: психиатрия, наркология, психотерапия.
3. Коренский Николай Валерьевич, генеральный директор Центра психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс - Mypsyhealth в Москве, врач психиатр-нарколог, психотерапевт.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: психиатрия, наркология, психотерапия.
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