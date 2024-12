реабилитационный центр двойных диагнозов

Почему пациенты выбирают МайПсиХелс О центре

Анонимность Будьте уверены, что какой бы диагноз ни был Вам поставлен, о нём будете знать только Вы и Ваш лечащий врач. Реабилитация психических расстройств в Москве анонимно. Индивидуальный подход Мы подберём лечение, которое подходит именно Вам на 100%. Команда профессионалов Врачи с европейским образованием. Абсолютно все члены нашей команды компетентны в любом вопросе и имеют медицинское или психологическое образование. Качественная помощь без выходных C 9:00 до 22:00 и без выходных, мы рады Вас видеть.

Реабилитация психиатрических заболеваний в Москве и Подмосковье Эконом (месяц) 80000 ₽ Комфорт (месяц) 110000 ₽ ВИП (месяц) 150000 ₽

Ведущие специалисты центра Все специалисты Коренский Николай Валерьевич Генеральный директор Центра психического здоровья и анонимной помощи «Майпсихелс». Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт. Цена консультации в клинике и онлайн: 8000 рублей. Выезд на дом по Москве: 15000 рублей. Ближайшее Подмосковье 20000 рублей. Игумнов Сергей Александрович Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Беларусь. Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт. Стаж работы по специальности 28 лет. Цена консультации в клинике и онлайн: 10000 рублей. Коренская Юлия Валерьевна Врач психиатр, нарколог, психотерапевт Центра психического здоровья и анонимной помощи «Майпсихелс». Стаж работы по специальности более 7 лет. Цена консультации в клинике и онлайн: 6000 рублей. Иванов Валерий Александрович Специализируется на выездной службе. Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт. Стаж работы по специальности - с 1995 года (более 25 лет). Цена: 5000 рублей в клинике и онлайн. Выезд по Москве 10000 рублей, 15000 рублей ближайщее Подмосковье. Горбацевич Максим Дмитриевич Врач психиатр, нарколог, психотерапевт Центра психического здоровья и анонимной помощи «Майпсихелс - Mypsyhealth», амбулаторная клиника. Стаж работы по специальности более 3 лет. Цена консультации в клинике и онлайн: 5000 рублей. Выезд по Москве 10000 рублей, 15000 рублей ближайщее Подмосковье. Петрухина Ольга Сергеевна Медицинский психолог Центра психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс. Стаж работы по специальности более 13 лет. Цена консультации в клинике и онлайн: 4000 рублей. Выезд на дом по Москве: 7000 рублей. Ближайшее Подмосковье 10000 рублей.

Успейте забронировать место в реабилитационном центре двойных диагнозов МайПсиХелс с Европейской программой реабилитации психиатрических заболеваний. +7 (495) 150-53-05 Наши опытные доктора и психологи-консультанты готовы оказать профессиональную медицинскую и реабилитационную психиатрическую помощь, дать грамотную консультацию и подобрать план по лечению и реабилитации в соответствие со стандартами оказания медицинской помощи. Не откладывайте вопрос здоровья на потом! Забронировать место WhatsApp Записаться на просмотр Email

Оглавление:

Реабилитационная помощь для лиц, страдающих психическими расстройствами

Наша клиника предлагает услуги по анонимному подбору психиатрического реабилитационного центра в Москве и области. Для того чтобы запустить поиск, требуется ввести данные, свидетельствующие о располагающем бюджете и состоянии пациента. Обратите внимание, все услуги, оказываемые нашим центром по подбору, абсолютно бесплатные. Даем гарантию, для вас будут предложены только те варианты, в которых реабилитация, психиатрическая реабилитация проводится на высоком уровне.

Реабилитация психиатрических заболеваний в Москве, психиатрическая реабилитация – это реальный шанс на счастливую и беззаботную жизнь.

Может показаться, что в жизни и в практике врачей первого звена, психические болезни занимают далеко не первое место. Однако это мнение ошибочно. Навязчивые состояния, нарушение сна, неврозы, упадок сил и энергии на выполнение повседневных нужд – все это входит в компетенцию врача-психиатра.

По мнению ВОЗ, каждый четвертый житель планеты страдает определенной формой психического расстройства. Это обуславливает актуальность разработки эффективных реабилитационных мероприятий. В мире на первом месте среди отклонений в психическом здоровье стоит тревожное и депрессивное расстройство. Второе место занимают проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ, в частности, алкоголя. На третьем месте – болезнь Альцгеймера и другие проявления деменции. Паническое и расстройство, шизофрения и маниакально-депрессивный психоз занимают оставшиеся места. Именно поэтому качественная психиатрическая реабилитация должна быть максимально доступной для всех.

Психиатрическая реабилитация и ее роль. Врачи-психиатры большое значение придают реабилитационным мероприятиям, которые являются завершающим этапом всего проведенного лечения. Специалисты центров партнеров «Mypsyhealth» разрабатывают индивидуальные программы, которые основываются на состоянии больного. Реабилитация психиатрических заболеваний в Москве – это сложный комплекс мероприятий, который должен проводиться только высококвалифицированным специалистом.

В Москве и Подмосковье наиболее востребованы услуги центра MyPsyHealth, который предлагает не только реабилитационные услуги, но и подбор качественной и адекватной терапии, призванной помочь больному преодолеть состояние. Психиатрическая реабилитация - это важный путь от клиники стационара к полноценной жизни в обществе.

Какие задачи стоят перед психиатрической реабилитацией

Реабилитационные мероприятия, реабилитация психиатрических больных, разрабатываются для пациентов, находящихся на лечении в психоневрологическом стационаре. Они призваны закрепить проведенную терапию и помочь больному продлить ремиссию.

Реабилитация психиатрических заболеваний в Москве предполагает выполнение нескольких нижеперечисленных задач:

Свести к минимуму негативное воздействие заболевания на пациента.

Укрепить физическое здоровье.

Ускорить процесс выздоровления.

Подготовить пациента к социальной и трудовой жизни.

При правильно организованной работе пациент сможет полноценно вписаться в нормальную жизнь.

Реабилитационные мероприятия в отделении неврозов

Психиатрическая реабилитация позволяет достичь максимально эффективных результатов. Она включает:

Терапия лекарственными препаратами, проведение процедур.

Занятия с психологом, который поможет преодолеть любое состояние.

Лечебная гимнастика.

Программа, которая направлена на подготовку пациентов к трудовой жизни и к взаимодействию в обществе.

Реабилитационные мероприятия при шизофрении





Реабилитация после психиатрической больницы, реабилитация психических расстройств в Москве делает основной уопр на то, чтобы пациент перестал отрицать свою болезнь и сам сделал первый шаг к исцелению.

Основные программы при шизофрении и расстройствах психотического спектра:

Обучение пациента тактикам, при помощи которых сможет самостоятельно купировать симптомы заболевания.

Тренинги, направленные на повышение самооценки.

Терапия, проводимая совместно с близкими и родным людьми. Это необходимая составляющая в реабилитации шизофрении.

Чем раньше пациент с шизофренией или с расстройством психотического спектра приступит к реабилитации, тем выше шансов на благоприятный исход. Реабилитация психиатрических больных - очень важна.

Неврозы в психиатрической практике





В психиатрической практике, по клинике, принято выделять несколько форм неврозов: истерия, неврастения и навязчивые состояния.

Реабилитация после психиатрической больницы, психиатрическая реабилитация, реабилитация психиатрических больных предполагает индивидуальный подход к каждой форме невротических расстройств.

Заподозрить неврастению можно по нескольким симптомам – нарушение аппетита, как следствие потеря веса, проблемы со сном, потеря способности к интеллектуальному труду. Это приводит к ситуации, когда больной не может полноценно выполнять свои трудовые обязанности.

При разработке реабилитационных мероприятий, реабилитация психиатрических больных, при неврастении особое внимание уделяется:

Создание благоприятной атмосферы путем снятия эмоционального перенапряжение.

Восстановление ритмов сна и рациона питания.

Особое внимание уделяется лечебной физкультуре.

Разговоры с психологом.

Реабилитация после психиатрической больницы, психиатрическая реабилитация. Навязчивые состояния у каждого пациента проявляются по-разному. Стоит обратить внимание, что это состояние является временным и легко подается корректировке, если своевременно обратиться к специалисту.

Нередко специалисты прибегают к длительной медикаментозной терапии при лечении навязчивых состояний и неврастений. К примеру, для нормализации сна свою эффективность доказывают психотропные препараты, однако, они отрицательно сказываются на индивидуальности больного. Именно поэтому реабилитация психических расстройств в Москве при навязчивых расстройствах направлена на то, что восстанавливаются индивидуальные качества пациента.

Реабилитационная программа при деменции





Как известно, деменция характеризуется тем, что страдают умственные и мыслительные способности пожилого пациента. При правильно подобранной терапии можно остановить прогрессирование заболевания. В центрах проводится постоянная работа с пожилыми людьми, которая направлена на снижения рецидива деменции. Для закрепления эффекта обязательно консультируются родственники больного, которого должны правильно ухаживать за ним.

Длительность реабилитации зависит от многих факторов. К ним относят непосредственно психиатрическое заболевание и стадию, тип нервной системы пациента, непосредственно наличие желания человека избавиться от недуга и то, как длительно проводилась медикаментозная терапия.

Реабилитационный центр двойных диагнозов «Mypsyhealth» поможет каждому пациенту подобрать лучшие условия психиатрической реабилитации. Для связи с сотрудниками необходимо заполнить форму обратной связи или позвонить по указанному номеру телефона. Реабилитация психических расстройств в Москве поможет каждому нуждающемуся.

С заботой о пациентах Все отзывы У нас с мужем отношения были на грани развода. Несколько неудачных попыток общения с психологами, психотерапевтами – все стало только хуже. Специалистов сперва искала по знакомым, затем из Интернета. В один момент мы решили, что нужно уже действительно разводиться, пока однажды, когда ехала на работу в метро, не нашла в Интернете центр анонимной помощи майпсихелс. На сайте все было очень убедительно – и я решила, что это наш последний шанс. Позвонила, диспетчер очень внимательно меня выслушивал и затем сказал, что у них есть опытный психолог, который консультирует по поводу семейных проблем, попросил пару минут подождать звонка от специалиста. Я очень признательна центру за то, что нас познакомили с настоящим профессионалом своего дела. Теперь в нашей семье гармония и разводиться мы передумали. Екатерина (аноним) Отзыв с Zoon Я очень тяжело пережила роды – не хотела видеть ребенка, в голове мысли, что все кончено, было желание умереть. Родители и супруг убеждали меня пообщаться с психологом, которого посоветовали знакомые. Я согласилась. После четырех встреч в моей жизни ничего не поменялось и я отказалась к нему ходить. Постепенно я перестала выходить из дома, почти не ела. Все стало хуже. Когда муж сказал, что скоро приедет врач психиатр, я закричала «я, что сумасшедшая?». Очень обиделась на него. Но позже, когда пообщалась с врачом – успокоилась, он объяснил, что в моем состоянии нет ничего страшного: «не болит то, чего нет и душа, психика тоже может страдать». Рассказал, что у меня постродовая депрессия и убедил меня принимать лекарства. Скоро мне стало значительно лучше. Стала улыбаться, общаться с ребенком и супругом, страшные мысли куда-то ушли, в общем все наладилось. Большое спасибо центру анонимной помощи Mypsyhealth за их помощь от всей нашей семьи! Инга (аноним) Отзыв с Zoon У меня панические атаки. Несколько лет принимал таблетки (Рисполепт и Азалептин), назначенные мне психиатром, но полноценного комфорта от лечения не ощущал, скорее просто мог как-то жить. Часто провожу время в Интернете, читаю информацию, связанную с моим расстройством. Нашел сайт mypsyhealth.ru, изучая их статью про панические атаки. Прочитал, что они могут проконсультировать и подобрать квалифицированного врача бесплатно, чем и решил воспользоваться. На консультации узнал, что у меня тревожно-депрессивное расстройство и нейролептиками, которые между прочим вызывают множество побочных эффектов, оно не лечится. Мне назначили антидепрессанты, противотревожные и сеансы психотерапии. Через месяц от начала лечения почувствовал, что хорошее настроение – возможно. Очень признателен вам, ребята, за помощь. Алексей (аноним) Отзыв с Zoon

Номер действующей медицинской лицензии клиники Майпсихелс MyPsyHealth: Л041-01137-77/00323805. Можно проверить на сайте Росздравнадзора в разделе - проверка медицинских лицензий.

Информация подготовлена и проверена специалистами:

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

1. Игумнов Сергей Александрович, доктор медицинских наук, профессор, врач психиатр-нарколог, психотерапевт.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: психиатрия, наркология, психотерапия.

2. Коренская Юлия Валерьевна, врач психиатр-нарколог, психотерапевт Центра психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс - Mypsyhealth в Москве.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: психиатрия, наркология, психотерапия.

3. Коренский Николай Валерьевич, генеральный директор Центра психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс - Mypsyhealth в Москве, врач психиатр-нарколог, психотерапевт.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: психиатрия, наркология, психотерапия.

Литературные первоисточники:

1. Обухов С.Г. Психиатрия / Под ред. Ю.А. Александровского — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. ISBN 978-5-9704-0436-2.

2. Майкл Гельдер - Оксфордское руководство по психиатрии / издательство Сфера, год 1999. ISBN: 966-7267-70-9.

3. Джеймс Л. Джекобсон, Алан M. Джекобсон. Секреты психиатрии, пер. С англ. / под общ. Ред. Акад. РАМН П. И. Сидорова. М. : МЕДпресс-информ, 2005. 576 с. ISBN: 5-98322-216-3.

4. Подготовка МКБ-11: основные задачи, принципы и этапы пересмотра классификации психических и поведенческих расстройств /Дж. М. Рид, В. Н. Краснов, М. А. Кулыгина // Социальная и клиническая психиатрия. – 2013. – Т. 23, № 4. – С. 56-60.

5. Reed G. M., Correia J. M., Esparza P. et al. The WPA-WHO global survey of psychiatrists’ uses and attitudes towards mental disorders classifi cation // World Psychiatry. – 2011. – №10. – P. 118-131.

6. За пределами DSM и МКБ: введение в психиатрию «точного диагноза» путём использования технологии моментальной оценки / Jim van Os, Philippe Delespaul, Johanna Wigman, Inez Myin-Germeys, Marieke Wichers // World Psychiatry. – 2013. – V. 12, № 2. – P. 107-110.

7. МКБ-10. Краткий вариант, основанный на Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения. Издательство ГАРАНТ: См. Инструкцию по использованию МКБ-10, утвержденную Министерством здравоохранения РФ 25 мая 1998 г. N 2000/52-98. Рубрика F - психические и поведенческие расстройства.