Центр реабилитации наркоманов и наркозависимых Mypsyhealth - Майпсихелс в Москве и Подмосковье

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ПРЕЙСКУРАНТ

Что такое наркомания (наркозависимость)? Наркомания (наркозависимость) - это хроническое и часторецидивирующее заболевание (при лечении наблюдается много срывов), поэтому одного лишь очищения организма от токсинов недостаточно. Требуется комплексный подход, без квалифицированной помощи справиться практически невозможно.

Реабилитационный центр для наркозависимых направлен на интегративное решение проблемы, а также на помощь в социализации зависимого человека. Если кто-то из ваших близких наркоман реабилитация необходима также как если среди ваших знакомых наркозависимый реабилитация нужна в срочном порядке.

Центр реабилитации наркоманов и наркозависимых "Майпсихелс - Mypsyhealth" в Москве и Подмосковье в свои приоритеты ставит адекватную терапевтическую среду: именно в таких условиях будет эффект.

Авторы:

1. Игумнов Сергей Александрович, доктор медицинских наук, профессор, врач психиатр-нарколог со стажем более 27 лет.

2. Коренский Николай Валерьевич, генеральный директор Центра психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс (Mypsyhealth) в Москве, врач психиатр-нарколог.

Так выглядит личная комната реабилитационного центра для наркозависимых "Майпсихелс - Mypsyhealth" в Москве

Оглавление:

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Реабилитация наркоманов: как вернуть полноценную жизнь?

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Эффективная восстановительная терапия - интегративная комплексная программа, требующая работы не только по физиологическому и психологическому аспекту проблемы. Помощи в социализации и развитии морально-духовных качеств.

Реабилитация наркоманов и наркозависимых сложна даже после прохождения программы нужна постоянная работа. Необходимо подобрать реабилитационный центр для наркозависимых, где будет проходить реабилитация наркозависимых и наркоманов.

Реабилитация наркоманов и наркозависимых учитывает множество факторов. Два главных - текущее состояние пациента и его бюджет. Сложности с финансами? Реабилитационный центр для наркоманов и наркозависимых "Mypsyhealth - Майпсихелс" обладает гибкой системой скидок на курс лечения и расположен в Москве и в пределах Московской области.

Реабилитация наркозависимых: основные этапы

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Основная цель - создание целостной личности, способной самостоятельно принимать решения, противостоять соблазнам, начать жизнь с чистого листа в социуме. Современные лекарственные средства способны безболезненно снять синдром отмены или "ломку", но - это только часть проблемы. Лекарства без длительного лечебно-ревбилитационного процесса не вернут человека к нормальной жизни, ведь причина, по которой он начал принимать наркотики, не устранена, а реабилитация наркозависимых и наркоманов направлена на осознание и принятие данных причин.

Детоксикация (капельница от алкоголя) дает только пятипроцентный шанс того, что человек не вернется к наркотикам, тогда как реабилитация наркозависимых и наркоманов этот процент увеличивает до 90. Она подразумевает под собой долгий, многоступенчатый процесс, направленный не столько на устранение последствий, сколько на устранение причин возникновения зависимости. Первым делом, врачам необходимо подавить абстинентный синдром. Только после того, как врачи справятся с ситуацией, пациента направляют в реабилитационный центр для наркозависимых.

По какой схеме работает реабилитационный центр для наркозависимых?

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Центр для наркоманов и наркозависимых Майпсихелс работает по единой системе в 12 шагов, на которую ориентируются все центры. Она хорошо зарекомендовала себя, и применяется не только при реабилитации наркозависимых, но и при лечении алкоголизма. Однако, существуют вариации этой системы, связанные со многими факторами.

Консультант по химическим зависимостям может использовать в своей работе грамотного фитнес-инструктора, который будет подбирать программу восстановления с учетом индивидуальных требований. Учреждение обычно расположено в живописных местах, могут использовать природные средства и восстановительные прогулки.

Центр реабилитации наркоманов: психологические тренинги для адаптации

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Реабилитационный центр для наркозависимых обязательно предоставляет своим пациентам психологическую помощь, индивидуально и при помощи групповых занятий.

Индивидуальные занятия отлично подходят для преодоления личных проблем, которые сложно вынести на обсуждение. Важны доверительные отношения между психологом и зависимым, потому индивидуальные занятия проводятся два-четыре раза в неделю. Все зависит от интенсивности в центре реабилитации наркоманов и наркозависимых.

Что дают групповые занятия? Возможность увидеть свои проблемы со стороны, развитие эмпатии к человеку, проблемы которого сходи с твоими. Все люди индивидуальны, и каждый по-разному проходит через одни и те же проблемы, в связи с этим центр реабилитации наркоманов и наркозависимых говорит, что этот опыт может быть бесценен в преодолении своей проблемы.

Центр реабилитации наркоманов и наркозависимых часто привлекает для работы консультантов, которые сами преодолели наркотическую зависимость - они рассказывают о негативном и положительном опыте: что они предпринимали, чтобы излечиться. Важно видеть, что их проблему можно решить.

Также Центр реабилитации наркоманов и наркозависимых Майпсихелс проводит бесплатные практические занятия и консультации для созависимых семей - важно создать общую атмосферу, направленную на восстановление нормальной жизни, и кто, как не близкие люди, должны помочь справиться с проблемой.

Физиологический аспект реабилитации наркомании и наркозависимости

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Когда в семье наркозависимый реабилитация необходима. Программа реабилитации наркоманов направлена на комплексное оздоровление организма, потому физическая культура и спорт очень важны. Вспомним хотя бы известную русскую поговорку: "в здоровом теле - здоровый дух!". Люди занимаются плаваньем, футболом, волейболом и другими активными видами спорта.

Это формирует хорошую физическую форму, помогает справиться с мыслями о зависимости, отвлечься, получить положительные эмоции от работы в команде. Запомните: если в вашем окружении наркозависимый реабилитация - жизненноважный шаг!

Духовное восстановление в комплексном процессе реабилитации наркомании и наркозависимости

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Когда человек имеет лишь одну цель в жизни - любыми путями получить эйфорию и достать очередную дозу наркотика, он теряет все, что имел раньше, опускает руки, теряет веру в себя, утрачивает свои цели и интересы. Оздоровительная программа направлена на восстановление духовного аспекта жизни человека: морально-нравственных ценностей, обретение смысла жизни.

Реабилитационный центр для наркозависимых, как комплексная и интегративная система восстановительных воздействий призвана помочь наркозависимому человеку понять, что никакие зависимости не способны отнять его собственное "Я". Только он сам в силах может принять решение жить полной жизнью без обременения себя зависимостью от наркотика. Поэтому очень важно вовремя выбрать реабилитационный центр для наркозависимых.

После реабилитации от наркомании - старое окружение исключается

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Особенно на первых этапах, велика вероятность того, что человек сбежит и пойдет искать новую дозу. Потому очень важно ограничить его круг общения с окружающим миром, хотя бы на первое время.

Реабилитационный центр для наркоманов и наркозависимых - закрытое оздоровительное учреждение, свободно с больным смогут общаться его родственники, если они не будут мешать его выздоровлению. Остальные контакты должны быть исключены. Так проводится по-настоящему эффективная реабилитация наркоманов и наркозависимых.

Реабилитация наркомании после выписки

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Время, проведенное в реабилитационном центре для наркозависимых (центр реабилитации наркоманов), положительно влияет на человека, и при попытке влиться в новую жизнь, важно не утратить этот прогресс. Можно сказать, что терапевтический процесс, его правила должны пройти с человеком весь его жизненный путь. Психологи направлены на выявление скрытых потенциалов в пациентах, помощь в формировании собственных целей, чтобы он мог продолжить лечение, зная, чего хочет добиться в жизни.

Фотографии и контакты Реабилитационного центра для наркозависимых "Майпсихелс - Mypsyhealth"

Центр реабилитации наркомании уделяет особое внимание и физическому самочувствию наших пациентов. Проходят регулярные занятия с инструктором по физической подготовке в специально оборудованном для этого зале.

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Здесь, в зале для тренингов, наши пациенты проходят групповые психологические занятия в рамках комплексной реабилитации наркомании и наркозависимости.

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Палата эконом класса в Центре реабилитации наркозависимости и наркомании "Майпсихелс - Mypsyhealth"

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Палата комфорт класса в Центре реабилитации наркомании и наркозависимости "Майпсихелс - Mypsyhealth"

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После выздоровления мы всегда поддерживаем своих выпускников - каждый может позвонить, поделится своей проблемой. НЕ упускайте драгоценное время, если в вашем окружении наркозависимый, реабилитация - единственный выход! Звоните сейчас!