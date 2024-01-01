Почему пациенты выбирают МайПсиХелс О центре

Анонимность Будьте уверены, что какой бы диагноз ни был Вам поставлен, о нём будете знать только Вы и Ваш лечащий врач. Частная психиатрическая клиника анонимно. Индивидуальный подход Мы подберём лечение, которое подходит именно Вам на 100%. Команда профессионалов Врачи с европейским образованием. Абсолютно все члены нашей команды компетентны в любом вопросе и имеют медицинское или психологическое образование. Качественная помощь без выходных C 9:00 до 22:00 и без выходных, мы рады Вас видеть.

Ведущие специалисты центра Все специалисты Коренский Николай Валерьевич Генеральный директор Центра психического здоровья и анонимной помощи «Майпсихелс». Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт. Стаж работы по специальности более 7 лет. Цена: 6000 рублей в клинике и онлайн. Выезд по Москве 15000 рублей, 20000 рублей ближайщее Подмосквовье. Горбацевич Максим Дмитриевич Врач психиатр, нарколог, психотерапевт Центра психического здоровья и анонимной помощи «Майпсихелс - Mypsyhealth», амбулаторная клиника. Стаж работы по специальности более 3 лет. Цена консультации в клинике и онлайн: 5000 рублей. Выезд по Москве 10000 рублей, 15000 рублей ближайщее Подмосквовье. Иванов Валерий Александрович Специализируется на выездной службе. Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт. Стаж работы по специальности - с 1995 года (более 25 лет). Цена: 5000 рублей в клинике и онлайн. Выезд по Москве 10000 рублей, 15000 рублей ближайщее Подмосквовье. Игумнов Сергей Александрович Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Беларусь. Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт. Стаж работы по специальности 28 лет. Цена: 7000 рублей в клинике и онлайн. Коренская Юлия Валерьевна Врач психиатр, нарколог, психотерапевт Центра психического здоровья и анонимной помощи «Майпсихелс». Стаж работы по специальности более 7 лет.Цена: 5000 рублей в клинике и онлайн.

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Психиатрический стационар Майпсихелс

Частная психиатрическая клиника Майпсихелс — это место, где помогают людям с разными психическими отклонениями. В отличие от государственных учреждений, финансирование происходит за счёт платных услуг, что позволяет создать более комфортные условия для пациентов и предложить индивидуальные программы лечения. В частной клинике вы получите лечение с гарантированной анонимностью, применением современных и безопасных методов лечения, а также круглосуточным медицинским наблюдением. Наша психиатрическая клиника в Москве предлагает уютные палаты для пребывания в стационаре. Мы поможем вам или вашим близким в борьбе с психическими заболеваниями.

Частный психиатрический стационар

Иногда пациентам требуется госпитализация в платный психиатрический стационар по следующим причинам:

С вновь обнаруженными психическими расстройствами — врач проводит обследование, уточняет диагноз и назначает лекарства.

При обострении психических расстройств — необходимо прекращение психоза, бредовых состояний и коррекция базовой терапии.

Пациенты, представляющие угрозу для своей жизни или окружающих.

Пациентам рекомендуется нахождение в круглосуточном психиатрическом стационаре до стабилизации их состояния. Мы стараемся убедить пациентов в добровольной госпитализации, так как это повышает шансы на успешное лечение. В случаях, когда принудительная госпитализация необходима из-за угрозы для жизни или здоровья, врачи принимают соответствующие меры для обеспечения безопасности.

Дневной стационар в нашем психиатрическом отделении принимает пациентов, находящихся в стабильном состоянии и без симптомов бреда и галлюцинаций. Врачи проводят коррекцию терапии и осуществляют психотерапевтическое воздействие. Пациенты в дневном стационаре участвуют в групповых занятиях, проводят индивидуальные консультации с врачом и получают немедикаментозное лечение.

Показания для госпитализации в психиатрическую больницу включают такие состояния, как депрессии с тяжёлым течением, суицидальные мысли, неврозы, шизофрения, острое посттравматическое расстройство, психические возрастные изменения и расстройства пищевого поведения (РПП).

Если у человека случилось внезапное расстройство психики, его госпитализируют для уточнения диагноза. Показаниями для госпитализации являются опасное поведение для себя и других, бред, галлюцинации, попытки суицида. Конфиденциальность обеспечивает необходимую безопасность, сохраняет социальный статус клиента, не вредит трудоустройству и взаимоотношению с друзьями и родственниками.

Преимущества стационара

Преимущества стационарного лечения в психиатрическом учреждении:

Индивидуальный подход, чтобы лечение было эффективным.

Круглосуточное наблюдение врачей и медсестёр для оказания срочной помощи.

Гарантированная конфиденциальность, позволяющая пациентам и их близким чувствовать себя защищёнными.

Комплексный лечебный подход, направленный на быстрое достижение желаемого результата и стойкой ремиссии.

Предоставление уютных палат, создающих комфортные условия пребывания, близкие к домашним.

Врачи в нашем психиатрическом центре осуществляют терапию, учитывая особенности каждого заболевания. Клиника Майпсихелс сохраняет анонимность посетителей, не передавая информацию в государственные организации. Психиатры составляют индивидуальные лечебные планы, опираясь на особенности каждого пациента.

Лечение в стационаре

Граждане, которым необходима госпитализация в психиатрическую больницу, согласно законодательству России, имеют следующие основные права:

Понимание причин госпитализации;

Информация о своём здоровье в доступной форме, а также проводимом лечении;

Возможность общаться с лечащим врачом и главным врачом о методах терапии, условиях пребывания и соблюдении религиозных традиций.

Уважение права на защиту психического и морального здоровья, обеспечение комфортных условий и соблюдение законных норм.

Пациенты в центре получают комплексное лечение, включающее:

Медикаментозную терапию с использованием современных препаратов.

Психотерапевтические беседы и методики, направленные на проработку причин проблемы.

Физиотерапевтические процедуры для улучшения физического и психического состояния пациентов.

Фиксация пациентов применяется в случае опасности для себя или окружающих, с последующим снятием после прекращения психомоторного возбуждения. Беседы и психотерапия включают различные методики, такие как арт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, двигательная и гештальт-терапия.

Остались вопросы? Просто позвоните нам по номеру телефона +7 (495) 150-53-05 в Москве и Подмосковье, и мы вас обязательно проконсультируем по вашим вопросам, а также при необходимости запишем на первую бесплатную консультацию.

Неотложное отделение частной психиатрической клиники стационара в Москве и Подмосковье Майпсихелс MyPsyHealth

Оглавление:

Особенности госпитализации в частную клинику психиатрии

Требуется психиатрическая больница клиника? Идеально подходящая для вас платная психиатрическая клиника в Москве и Московской области - это наша ключевая задача. Есть много учреждений сходных с нами по профилю - психиатрические клиники Москва. Мы подходим исключительно индивидуально к проблеме каждого, обратившегося к нам за помощью человека: тщательно анализируем его психическое, соматическое состояние здоровья и бюджет на лечение. Мы знаем в нюансах о каждой программе психиатрической помощи в Москве и помогаем подобрать лучший вариант госпитализации. Консультация по телефону - бесплатна. Свяжитесь с нами, чтобы подобрать гарантированно качественное и анонимное лечение в Москве.

Платная психиатрическая клиника в Москве - разделение по уровню комфорта пребывания и цене:

Эконом-класс – пациент находится в 4-х или 5-ти местной палате. 8000 рублей в сутки.

– пациент находится в 4-х или 5-ти местной палате. Оптимум – лечение проводится в 2-х или 3-х местной палате. 12000 - 15000 рублей в сутки.

– лечение проводится в 2-х или 3-х местной палате. Люкс или VIP – обеспечивается пребывание пациента в одноместной палате. 20000 рублей в сутки.

Специфика помощи в платной психиатрической клинике

Нужна психиатрическая больница клиника с хорошей репутацией? Частные психиатрические клиники Москва, свыше 15 лет частная психиатрическая клиника Центра "Майпсихелс - Mypsyhealth" в Москве и Подмосковье помогает пациентам, страдающим расстройствами психики и поведения и их родственникам. Мы предлагаем комплексные программы лечения и реабилитации с индивидуальным подходом. Учитываются все нюансы, обеспечивается комфортное пребывание. Частная психиатрическая клиника Майпсихелс в Москве и Подмосковье нередко проводит и лечение разного рода зависимостей. В частности наркотической, алкогольной, игровой (лудомании) или химической. Мы сотрудничаем только с проверенными лечебными технологиями и специалистами, известными в России и за ее пределами.

Психиатрическая клиника, современные методы лечения

Требуется психиатрическая больница клиника с высокими отзывами в Интернете? Частная психиатрическая клиника Центра психического здоровья и анонимной помощи при зависимостях Майпсихелс Mypsyhealth имеет в своем арсенале все современные методы лечения и психиатрической помощи. Мы сотрудничаем с наиболее авторитетными научными центрами России и мира. Это позволяет внедрить в реабилитационный процесс передовые технологии и разработать предельно эффективные методики, позволяющие учитывать индивидуальные особенности состояния человека.

Психиатрическая клиника, с чем вам могут помочь справиться?

депрессия средней или тяжелой стадии;

психоз, психотическое расстройство;

генерарализованнное тревожное расстройство (ГТР);

шизоаффективное расстройство;

выраженные фобии;

шизофрения;

бредовое и хроническое бредовое расстройство;

аутизм, задержка психического развития (ЗПР);

психотичекое расстройство вследствие употребления психоактивных веществ (ПАВ);

наркотические и алкогольные психозы;

биполярное аффективное расстройство (БАР) или, по старинке, маниакально-депрессивный психоз (МДП).

Деменция, болезнь Альцгеймера;

Расстройство личности.

Если вы не нашли свое расстройство или оно более легкое - обратитесь за анонимной психиатрической помощью в клинику неврозов в Москве.

Психиатрическая клиника, платная психиатрическая клиника в Москве, где специалисты лечат расстройства у пожилых людей - это сосудистые деменции, деменция при болезни Альцгеймера, когнитивные расстройства пожилого возраста и пр. К нам стоит обратиться для устранения последствий тяжелых психологических травм типа ПТСР - посттравматическое стрессовое расстройство, во время тяжелых нервных срывов и при диагностировании расстройств психотического и шизофренического спектра. Вне зависимости от состояния здоровья пациента, доктор сможет назначить максимально эффективное лечение.

Как работает частная психиатрическая клиника стационар в Москве?

Психиатрические клиники Москва, частные психиатрические клиники Москва. У нас, платная психиатрическая клиника в Москве МайПсиХелс, гарантируется эффективное анонимное лечение даже при тяжелых заболеваниях и зависимостях с психотическим компонентом. Обеспечен формат дневного стационара, так как кратковременные визиты к психиатру далеко не всегда позволяют решить острые проблемы пациентов. Стационарного лечения требует, в частности, купирование обострений. Необходим контроль со стороны медперсонала и отслеживание динамики. Это может обеспечить только лучшая платная психиатрическая клиника в Москве Mypsyhealth.

Особенности лечения в частной клинике психиатрии

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Частная психиатрическая клиника: наши специалисты - врачебный обход

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Фотографии палат и цены стационара частной психиатрической клиники в Москве "Майпсихелс"

Для Вашего ознакомления с видом палат, ниже будет предоставлено несколько реальных фотографий палат нашего частного психиатрического стационара в Москве. Важность в оформлении палат - второстепенна по отношению к качеству оказываемого лечения. Больница - это не курортный отель, а место, где нужно выздороветь в кратчайшие сроки.

Палата комфорт класса (душ и туалет общие), рассчитана на двух - трех человек

Палата комфорт класса особенно не отличается от эконома, единственное различие - это количество человек в палате кофорт класса не должно превышать 3 пациентов. Дополнительно к этому в палате комфорт класса платной психиатрической клинике в Москве может быть большой шкаф для личных вещей, не представляющих угрозы для здоровья себя и окружающих людей. Стоимость пребывания в палате комфорт класса начинается от 12000 рублей в сутки.

Палата эконом класса (душ и туалет общие), рассчитана на четырех человек

Палата эконом класса отличается минимализмом мебелировки и окружающей обстановке, все в соответствии с САНПИНОМ. Есть кровать, личная тумбочка, общий стол. В палате эконом класса одновременно могут находиться до пяти пациентов. Питаются пациенты в отдельной столовой 4 раза в день. Душ и туалет общие и отдельные для мужчин и женщин. Ценовой диапазон палаты эконом класса в частном психиатрическом стационаре начинается от 8000 рублей в сутки.

Видео: главные отличия частных клиник от государственных

Видео с экспертом Центра "Mypsyhealth", Эркеном Мадимаровичем Иманбаевым, известным врачом психиатром Москвы. Эркен Мадимарович Иманбаев, рассказывает об особенностях частной психиатрической клиники в Москве и Московской области, индивидуальном подходе, гарантиях анонимности лечения и отношения к пациентам. Главные отличия частных от государственных клиник.

С заботой о пациентах Все отзывы У нас с мужем отношения были на грани развода. Несколько неудачных попыток общения с психологами, психотерапевтами – все стало только хуже. Специалистов сперва искала по знакомым, затем из Интернета. В один момент мы решили, что нужно уже действительно разводиться, пока однажды, когда ехала на работу в метро, не нашла в Интернете центр анонимной помощи майпсихелс. На сайте все было очень убедительно – и я решила, что это наш последний шанс. Позвонила, диспетчер очень внимательно меня выслушивал и затем сказал, что у них есть опытный психолог, который консультирует по поводу семейных проблем, попросил пару минут подождать звонка от специалиста. Я очень признательна центру за то, что нас познакомили с настоящим профессионалом своего дела. Теперь в нашей семье гармония и разводиться мы передумали. Екатерина (аноним) Отзыв с Zoon Я очень тяжело пережила роды – не хотела видеть ребенка, в голове мысли, что все кончено, было желание умереть. Родители и супруг убеждали меня пообщаться с психологом, которого посоветовали знакомые. Я согласилась. После четырех встреч в моей жизни ничего не поменялось и я отказалась к нему ходить. Постепенно я перестала выходить из дома, почти не ела. Все стало хуже. Когда муж сказал, что скоро приедет врач психиатр, я закричала «я, что сумасшедшая?». Очень обиделась на него. Но позже, когда пообщалась с врачом – успокоилась, он объяснил, что в моем состоянии нет ничего страшного: «не болит то, чего нет и душа, психика тоже может страдать». Рассказал, что у меня постродовая депрессия и убедил меня принимать лекарства. Скоро мне стало значительно лучше. Стала улыбаться, общаться с ребенком и супругом, страшные мысли куда-то ушли, в общем все наладилось. Большое спасибо центру анонимной помощи Mypsyhealth за их помощь от всей нашей семьи! Инга (аноним) Отзыв с Zoon У меня панические атаки. Несколько лет принимал таблетки (Рисполепт и Азалептин), назначенные мне психиатром, но полноценного комфорта от лечения не ощущал, скорее просто мог как-то жить. Часто провожу время в Интернете, читаю информацию, связанную с моим расстройством. Нашел сайт mypsyhealth.ru, изучая их статью про панические атаки. Прочитал, что они могут проконсультировать и подобрать квалифицированного врача бесплатно, чем и решил воспользоваться. На консультации узнал, что у меня тревожно-депрессивное расстройство и нейролептиками, которые между прочим вызывают множество побочных эффектов, оно не лечится. Мне назначили антидепрессанты, противотревожные и сеансы психотерапии. Через месяц от начала лечения почувствовал, что хорошее настроение – возможно. Очень признателен вам, ребята, за помощь. Алексей (аноним) Отзыв с Zoon

Номер действующей медицинской лицензии клиники Майпсихелс MyPsyHealth: Л041-01137-77/00323805. Можно проверить на сайте Росздравнадзора в разделе - проверка медицинских лицензий.

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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

1. Игумнов Сергей Александрович, доктор медицинских наук, профессор, врач психиатр-нарколог, психотерапевт.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: психиатрия, наркология, психотерапия.

2. Коренский Николай Валерьевич, генеральный директор Центра психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс - Mypsyhealth в Москве, врач психиатр-нарколог, психотерапевт.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: психиатрия, наркология, психотерапия.

3. Коренская Юлия Валерьевна, врач психиатр-нарколог, психотерапевт Центра психического здоровья и анонимной помощи Майпсихелс - Mypsyhealth в Москве.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: психиатрия, наркология, психотерапия.

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4. МКБ-10. Краткий вариант, основанный на Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения. Издательство ГАРАНТ: См. Инструкцию по использованию МКБ-10, утвержденную Министерством здравоохранения РФ 25 мая 1998 г. N 2000/52-98. Рубрика F - психические и поведенческие расстройства.